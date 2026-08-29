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Fiestas de Covas

La celebración de Santa Comba continúa en Covas hasta el esperado domingo de Carrozas

Alejandro Caribe, Paadal Rock y Jorge Latino se ocuparán de la música

Redacción Ferrol
29/08/2026 05:00
Participantes en las Carrozas de Covas del pasado 2025
Participantes en las Carrozas de Covas del pasado 2025
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Las fiestas de Santa Comba, en Covas, que se inauguraron este viernes y el domingo tendrán su broche de oro con el desfile de las Carrozas, ponen a prueba el aguante del público continuando este sábado 29 con actividad durante toda la jornada, hasta la madrugada.

Alejandro Caribe protagonizará la sesión vermú, a las 14.30, el mismo que se encargará de la verbena junto a la banda local, de Montecoruto, Paadal Rock. Estos tocarán en la explanada del local social después de los fuegos artificiales, que está previsto que se tiren pasada la medianoche. Además, los más pequeños también se podrán divertir desde las 18.00 horas con un hinchable y cama elástica.

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La jornada más multitudinaria vendrá con el tradicional desfile de las Carrozas de Covas, el domingo 30, que saldrán a las 9.30 de Prior para llegar hasta O Carteiro alrededor de las 14.15 horas, pasando antes por Beceiro, Pancho, Soagraña y la farmacia. 

Jorge Latino se encargará de animar la sesión vermú y también la tarde, a partir de las 16.30, después de la entrega de los distintos premios de las carrozas. Además, a las 17.30 tendrá lugar la actuación de ganadores de O Talentiño en distintas categorías, entre los que finalmente Regueifeiras no podrán acudir pero sí Paula Seoane, O Meigo Simón y Antía Barona con Sofía Hernández.

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