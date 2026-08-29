Varios operarios han estado realizando labores de desinfección en las instalaciones en las últimas horas Jorge Meis

A pesar del mal tiempo registrado estos días, el número de viajeros que realizan el Camino Inglés no parece decaer, con calles repletas de caminantes con sus mochilas. En grupos numerosos, más reducidos, en parejas o en solitario lo cierto es que el ir y venir de peregrinos es más que evidente tanto en Ferrol como en el resto de municipios por los que discurre esta ruta xacobea, que sigue creciendo en participación.

Como se recordará, el albergue de la ciudad lleva ya varios días cerrado tras sufrir una plaga de chinches y se cumple otra semana más de puertas cerradas. Desde el Concello no se ha querido valorar este paro en la instalación en tanto que es la Xunta quien se ocupa de su gestión. Desde la administración autonómica se aludió a un “peche temporal” por “labores de mantemento”, que parece que se han iniciado en las últimas horas, según ha podido saber este periódico.

Al respecto de este asunto sí se han querido pronunciar los principales partidos de la oposición. Así, María do Mar López, concejala del BNG de Ferrol, afea tanto a la Xunta de Galicia como al gobierno local del Partido Popular “que teñan abandoado o albergue de peregrinos durante as datas estivais, cando máis afluencia temos de asistencia e visitas de peregrinos que queren comezar o camiño na nosa cidade”.

Así, precisa que “a deixadez amosada e a pouca axilidade para solventar o problema xurdido no albergue de Ferrol implicou que as persoas que ían comezar o Camiño Inglés tiveran que utilizar outras hospedaxes ou empregar outros albergues da contorna”. López añadió también que “se queremos seguir sendo un lugar de saída temos que seguir ofertando todos os servizos para que os camiñantes poidan gozar e ter unha experiencia completa na nosa cidade”.

La edila sostiene que, a punto de finalizar agosto, “o albergue segue a estar pechado sen saber cando volverá a estar aberto, unha mostra de que máis alá das fotos e campañas propagandísticas a realidade amosa a mala xestión do PP neste tema”.

Una plaga de chinches obliga a cerrar el albergue de peregrinos de Ferrol Más información

Por su parte, desde las filas socialistas el portavoz de la formación, Julián Reina, asegura que hace ya dos semanas interpeló a la concejala de Turismo Maica García, sobre esta cuestión en la comisión de Facenda y la respuesta se ciñó a que “no es competencia municipal la gestión de ese espacio”. Reina sostiene que no es de recibo que el único albergue público de la ciudad permanezca cerrado y el Concello mire hacia otro lado. Así, solicitó en la referida reunión que se pidieran explicaciones a la Xunta de Galicia sobre esta cuestión y el motivo por el cual se está tardando tanto en activar de nuevo el servicio, sin que se haya dado una alternativa a las personas que inician ruta en Ferrol cada día.