El público juvenil desafía a la lluvia y se entrega a la música urbana ‘Made in Galicia’

X. Maseda, este sábado en Armas Emilio Cortizas

El día no acompañó y la lluvia, intermitente durante toda la jornada, parecía querer estropear la penúltima actuación –en este caso colectiva– de las fiestas de verano de la ciudad en Armas, pero finalmente no fue así y el público, la inmensa mayoría en edad juvenil, pudo disfrutar este sábado del microfestival en el que se convirtió la céntrica plaza desde media tarde y hasta cerca de la medianoche con cinco propuestas diferentes.

‘Made in Galicia’ es el título con el que se bautizó una tarde-noche en la que Brunokavi dj, Unaiii, Skinyz. X. Maseda y, para rematar, Lg1do, hicieron vibrar al público –que en algún caso llegó a hacer sitio desde primera hora de la tarde para verlo desde la primera fila– con su propuesta de música urbana y en gallego.

Este género da paso este domingo al regreso del pop a la plaza del Concello con una doble actuación que, además, servirá de despedida de Armas como escenario de las fiestas en honor a San Ramón. El asturiano Enol y el dúo madrileño Marlena tomarán el testigo, en este caso sin la amenaza de la lluvia, que parece que dará un descanso las próximas jornadas. Mañana lunes tendrá lugar la despedida en el puerto con las orquestas París de Noia y La Misión.