El Concello prepara el terreno para iniciar la ‘Fase Exponav’ de su macroproyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’

El Consistorio confirma que la actuación junto a la Puerta del Dique forma parte de la nueva fase del proyecto Emilio Cortizas

El macroproyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’, una de las iniciativas estrella del gobierno local para el presente mandato, avanza en paralelo en diferentes frentes de cara a cumplir su objetivo de finalización en 2027, hasta el punto de que cada día parece haber nuevos desarrollos.

Uno de los más llamativos durante la presente semana fue la apertura de una zanja, ahora cubierta de nuevo con zahorra, en uno de los laterales de la Puerta del Dique, coincidiendo con el inicio del Cantón de Molíns. Preguntado sobre esta actuación, el Concello apuntó que se trata de los trabajos iniciales de la ‘Fase Exponav’ de la actuación, que continuará la urbanización de Irmandiños hasta la avenida de Esteiro, conectando con el trazado iniciado en Taxonera.

De ser así, supondría simultanear las obras en tres frentes en el entorno del barrio de A Magdalena –Exponav, plaza de Galicia y Puerta del Parque–, así como otros dos en Esteiro –en antiguo aparcamiento de Navantia y el entorno de Mac Mahón–. Cabe señalar, a este respecto, que las actuaciones frente al teatro Jofre ya se encuentran prácticamente finalizadas, restando únicamente algunos remates en el nuevo espacio y en el lateral –que, como se recordará, albergará la parada de autobuses interurbanos–.

Obras por etapas

Tal y como había avanzado el Concello antes incluso de celebrar en diciembre el acto institucional de inicio del derribo de la muralla, las obras, incluso dentro de una misma fase, se están realizando por etapas de cara a minimizar la afectación a la ciudadanía –durante las fiestas de San Ramón, por ejemplo, se han concentrado en los puntos de menor tránsito de personas, como en el barrio de Esteiro–.

Así, la situación de Irmandiños resulta bastante paradójica, en tanto a que su primera mitad, entre la Puerta del Dique y la de Enfermería, se encuentra casi completada –falta la creación del carril bici, las zonas ajardinadas y los remates–, mientras que la segunda, desde ese punto hasta la Puerta del Parque, apenas ha comenzado. De hecho, la zona al completo se encuentra vallada y oculta tras una lona, pero la muralla del Arsenal, salvo por las albardillas, sigue completamente en pie.

Curiosamente, el tramo que va desde Curuxeiras hasta este último acceso a las instalaciones castrenses también está prácticamente finalizado –en este caso solo restan algunos detalles–, al tiempo que las obras de transformación del mismo en un área verde y de esparcimiento presentaron un importante avance en las últimas semanas, con un tercio del firme de granito ya colocado, las sendas peatonales de zahorra ya marcadas y rellenadas y el carril bici iniciado.