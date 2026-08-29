El CCA de Ferrol-A Magdalena celebra la buena acogida de su iniciativa ‘Festa do Comercio’

Los clientes de los establecimientos participantes podían obtener con sus compras un ‘rasca’ con obsequios Jorge Meis

Coincidiendo con la antepenúltima jornada de los festejos de San Ramón, el centro vivió hoy la sesión final de la ‘Festa do Comercio’, una iniciativa del CCA de Ferrol-A Magdalena, en colaboración con el Concello, la Xunta y la Diputación, que un año más buscaba dinamizar el sector a través de una serie de propuestas en la calle en las que no faltaron la música, los regalos y, por supuesto, los descuentos.

Y es que lo que caracterizó el evento, que tuvo lugar todos los sábados del presente mes de agosto –salvo el día 15, que al ser festivo se trasladó al viernes–, fue el sacar los establecimientos participantes su mercancía a la calle. A este respecto, el presidente del CCA, Olegario Álvarez, señaló que era una iniciativa “muy positiva”, pues “el impacto de dejar la mercancía” a la vista de los viandantes genera “una sensación de que la ciudad está viva, que tiene comercio y que las cosas funcionan”.

Así, con la salvedad de la jornada de este sábado, en la que no acompañó el buen tiempo –algo negativo a juicio del representante, dado que, aunque no llueva, la gente “tiende a irse a centros comerciales a cubierto”–, el resto de días “el flujo de gente fue continuo”, lo que tuvo un efecto positivo en el tejido económico local. Además, destaca el empresario, la propuesta de obsequiar a los clientes con ‘rascas’ con regalos directos –que se podían recoger en un ‘stand’ en la plaza de Armas– fue muy apreciada por los vecinos.