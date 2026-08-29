El ‘afterparty’ en el West conecta dos días de ritmos urbanos en las fiestas de Ferrol, desde ayer hasta hoy

Djs. Fiestas de Ferrol 2026 EMILIO CORTIZAS

Las fiestas de Ferrol acaban de inaugurar un fin de semana de ritmos urbanos que este sábado 29 estarán encabezados por Lg1do y otras referencias actuales como son Skinyz o X. Maseda. También subirán al escenario de la plaza de Armas los DJs Brunokavi y Unaiii, que precisamente este viernes se pusieron a los mandos en la sala Destino West, donde se celebró el ‘afterparty’ de uno de los días más grandes del programa de San Ramón de este año para muchos, en el que se unieron tres leyendas de la noche de la primera década de los 2000: los cantantes canarios José de Rico y Danny Romero, y el dominicano Henry Méndez.

Fuera de la programación de las fiestas quedaron los dos DJs que ejercieron ayer de teloneros a la tríada electrolatina, un evento que tuvo el nombre propio de Rakata en referencia al mítico tema de Wisin & Yandel, que se ha convertido en uno de los himnos del reguetón.

El primero fue Michi y después Dmiron, que precisamente fue uno de los protagonistas del “afterparty oficial”, tal como reflejaba el cartel. Esta segunda parte de la fiesta constituyó la séptima edición de la Nocaut, una iniciativa que se estrenó en el West y que ya se desarrolló por otros locales de la provincia como la sala Rem de Santiago de Compostela, donde el éxito le hizo repetir en el mismo mes, igual que ahora regresó a la discoteca ferrolana como colofón del Rakata. Este evento gratuito en la plaza de Armas contó, además de con los artistas dentro y fuera de programa, con la constante animación de Pau d’Afonso, uno de los speaker más habituales en los festivales de Galicia y todo un ‘showman’.

Asimismo, en el ‘after’ de Destino West, que contó con una escenografía especial en la que se incluía una máquina de boxeo, también pincharon Unaiii y Brunokavi. Este último DJ, de Cedeira, fue nombrado residente en la propia sala (jueves y sábados) a principios de año y este verano fue uno de los protagonistas del Meirasland.

Este sábado noche

Unaiii y Brunokavi volverán a la acción esta noche de sábado, a partir de las 20.30 en Armas, junto a Lg1do, X. Maseda y Skinyz, cambiando las músicas urbanas más clásicas que, como se demostró ayer, siguen dejando gargantas afónicas, por la variedad de propuestas del momento.