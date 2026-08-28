Tras el verano más seco y cálido que se recuerda, agosto se despide con temperaturas de octubre

socorristas playa de Santa Comba Jorge Meis

Aunque más de uno ya estaba deseando por estas latitudes un poco de lluvia y algo de fresquito, tras un verano más propio de la Comunidad Valenciana que de Galicia, lo cierto es que pasar tan drásticamente del estío al otoño tampoco está resultando del agrado de la mayoría, sobre todo de quienes disfrutan de sus vacaciones en la segunda quincena de agosto.

Desde Meteogalicia ya se anunciaba un cambio en el tiempo y que bajarían las temperaturas y llegarían las lluvias tras la llegada de una sucesión de borrascas. Así, ha sido. De hecho, tras más de 18 jornadas consecutivas con cero precipitaciones en la zona (registrando un récord histórico) y algún día con chubascos casi imperceptibles de menos de un litro, han llegado los aguaceros, si bien no han sido cuantiosos, sí que han servido para que la sensación térmica cayera de forma considerable (a valores más propios de octubre) y fuera necesario recurrir a las cazadoras y piezas de entretiempo, abandonadas durante más de dos meses en los armarios.

La previsión para las próximas horas advierten de la presencia de nuevas lluvias, con predominio durante la mañana de este sábado en el litoral atlántico y en el interior por la tarde. Para la jornada dominical, en cambio, se avanza que la lluvia dará una tregua, abriéndose claros. Esa situación se mantendrá en la jornada del lunes.