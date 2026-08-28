La Festa do Choco cumple 12 años en Caranza este sábado con actividades infantiles y música

Este año volverá a haber carpa en la calle Cartagena Jorge Meis

El Club Náutico Barrio de Caranza y la asociación sociocultural López Bouza organizan este sábado 29, desde por la tarde hasta la noche, cuando cerrará el concierto de Nuevo Plan, la XII Festa do Choco da Ría de Ferrol. A partir de las 18.30 horas empezará el encuentro, con una primera actividad dirigida al público infantil, que también podrá aprovechar los hinchables en la calle Cartagena, próxima al puerto deportivo.

El taller ‘O choco ao rescate’ inaugurará el programa de la mano de los más pequeños, justamente una hora antes de la lectura del pregón, a las 19.30, que este año correrá a cargo del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol, Gustavo Chacartegui.

A continuación, se entregarán los tres premios del campeonato de captura que se celebró a principios de mes, a la mayor cantidad, al choco más grande o al que pescara más ejemplares.

Jorge Latino empezará su actuación a las 20.00, media hora antes de que se empiecen a servir las raciones de degustación y antes de despedir la cita, a partir de las 22.30, con Nuevo Plan.