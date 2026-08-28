Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caranza

La Festa do Choco cumple 12 años en Caranza este sábado con actividades infantiles y música

El concierto de Nuevo Plan despedirá el encuentro en la calle Cartagena, próxima al puerto deportivo

Redacción Ferrol
28/08/2026 05:00
Este año volverá a haber carpa en la calle Cartagena
Este año volverá a haber carpa en la calle Cartagena
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Club Náutico Barrio de Caranza y la asociación sociocultural López Bouza organizan este sábado 29, desde por la tarde hasta la noche, cuando cerrará el concierto de Nuevo Plan, la XII Festa do Choco da Ría de Ferrol. A partir de las 18.30 horas empezará el encuentro, con una primera actividad dirigida al público infantil, que también podrá aprovechar los hinchables en la calle Cartagena, próxima al puerto deportivo.

El taller ‘O choco ao rescate’ inaugurará el programa de la mano de los más pequeños, justamente una hora antes de la lectura del pregón, a las 19.30, que este año correrá a cargo del patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Ferrol, Gustavo Chacartegui.

A continuación, se entregarán los tres premios del campeonato de captura que se celebró a principios de mes, a la mayor cantidad, al choco más grande o al que pescara más ejemplares.

Jorge Latino empezará su actuación a las 20.00, media hora antes de que se empiecen a servir las raciones de degustación y antes de despedir la cita, a partir de las 22.30, con Nuevo Plan.

Campeonato de Pesca de Choco en Caranza

El Campeonato de Pesca de Choco en Caranza abre el apetitito para el 29 de agosto

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620