Habitaciones "con vistas" en el Arquitecto Marcide

El edificio este, muy avanzado, visto desde una de las habitaciones del Marcide F.A.

El 26 de agosto se cumplió una década desde que el DOUE publicara los pormenores del Plan Director del nuevo Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). Llegados a este punto, cabe destacar que los trabajos de ampliación del complejo siguen su curso, aunque también acumulan retrasos. Así, pese a no avanzar a la velocidad prevista, todo apunta a que tras el verano se empiece con el traslado de las urgencias a su nueva ubicación, en el referido edificio este, el que se construye justo al lado del citado servicio. Visualmente la estructura está prácticamente lista realizando los operarios labores en el interior del inmueble. El pasado mes de junio la Xunta aseguraba que la obra culminaría en “unhas semanas” y que la migración del servicio daría comienzo tras el verano.

Si se cumplen las previsiones tras el verano las urgencias se emplazarán en su nueva ubicación

El cronograma de la Consellería de Sanidade, que ha ido variando a lo largo del proceso constructivo, contemplaba que esas comprobaciones se harían durante el período estival para que, al término del mismo, se pudiera realizar ya la mudanza.

Se apuntó en reiteradas ocasiones también desde la Xunta que, una vez iniciado ese traslado, la entrada en servicio no se hará de forma inmediata, antes deberá estar plenamente equipado el nuevo emplazamiento y solventadas las pruebas previas que garanticen la “plena operatividade” de las renovadas instalaciones.

El traslado de las urgencias, otro hito del PD

Sin duda alguna, el traslado de las urgencias de su ubicación actual, en el edificio primigenio del complejo, constituirá otro de los hitos de la primera fase del Plan Director, en la que se erigirán dos nuevos inmuebles, (este y sur), que van a permitir incrementar la superficie asistencial, pasando de los 43.300 a casi 67.000.

La migración a la planta semisótano del futuro edificio asistencial se realizará sin que hayan finalizado todos los trabajos de construcción en el inmueble. Las renovadas urgencias dispondrán, a diferencia de las actuales, de luz natural así como de mayor número de boxes (de 8 a 16), permitiendo atender a más pacientes en estas estancias, donde se podrán realizar también pruebas, evitando así desplazamientos en camillas por diferentes plantas y zonas del hospital, como acontece ahora. El acceso principal al servicio se ubicará en la calle Irmandade Doadores de Sangue.

Las renovadas urgencias dispondrán de mayor número de boxes

El edificio este está compuesto por tres bloques, mientras que el sur lo integran dos. A este espacio se han trasladado ya el almacén, las calderas y los grupos electrógenos, lo que vienen siendo las cuestiones técnicas que afectan al funcionamiento del complejo. Este inmueble acogerá además la gerencia así como servicios administrativos e instalaciones varias.

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Por otra parte, en el ala asistencial se ubicarán, además de las urgencias, los servicios de cardiología, neurofisiología y farmacia, que se situarán en la planta baja del inmueble. En la primera planta se localizarán las unidades de diálisis y hospitalización, mientras que las unidades de cuidados intensivos (ucis), tanto para adultos como pediátricas, se emplazarán en la segunda planta. Por su parte, los pisos tercero y cuarto albergarán los nuevos bloques de hospitalización.

Con la ampliación se pasará de 43.300 a 67.000 metros cuadrados, habrá 136 habitaciones más y se duplicarán los boxes en urgencias

Las previsiones contemplan que el referido inmueble este disponga de 136 habitaciones dedicadas a la hospitalización. Los últimos trabajos que se ejecutan se centran en los acabados.