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Ferrol

Ferrol se suma a las concentraciones de apoyo a la ciudad de Ceuta

Será el miércoles 2, a las ocho de la tarde en la plaza de Armas

Redacción Ferrol
28/08/2026 22:38
Plaza de Armas concentración contra contra guerra
Una concentración celebrada en Armas, escenario del apoyo a Ceuta
Archivo
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El Concello de Ferrol ha anunciado que se suma a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta.

La entidad llama a secundar concentraciones “en todos los ayuntamientos” del país en señal de respaldo a los vecinos ceutís “por lo que están sufriendo” y para “ser conscientes del momento histórico que tanto Ceuta como España están viviendo actualmente”.

La concentración tendrá lugar el miércoles día 2 de septiembre –coincidiendo con el Día de Ceuta– y en la ciudad naval se convoca en la plaza de Armas, a las ocho de la tarde.

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