El electrolatino se abre paso en Ferrol tras la noche rockera: último fin de semana de las fiestas de San Ramón

Rock en Canido EMILIO CORTIZAS

Los cuatro proyectos protagonistas del Rock en Canido de este año, con una aparición sorpresa añadida, hicieron “temblar” el escenario ayer desde distintos registros, después de una tarde de rondallas en la plaza de Armas, el núcleo de las fiestas de San Ramón ferrolanas. Este viernes 28 este espacio volverá a acoger a otro público distinto, atraído por la actuación de tres referencias en el electrolatino para toda una generación: Henry Méndez, Danny Romero y José de Rico. Además, arranca la celebración de Santa Comba, en Covas, que tendrá su colofón el domingo con el desfile de las Carrozas.

Siete rondallas –Rondalla Club de Campo, Só Elas, Añoranzas, Sonidos del Alba, Bohemios, O Son do Mar, Nas Ondas do Mar– subieron ayer al escenario principal de las fiestas para cumplir con su festival tradicional, y a lo largo del mismo daba comienzo el encuentro en Canido. Por este orden, Shug R’ Band (Fene), Los Deltonos (Cantabria), Alfredo Piedrafita (Aragón) y Niño Asqueroso (Ferrolterra), se ocuparon de rendir homenaje a Toñito Pedreira, que fue cantante de Riff Raff, un grupo que sorprendió ayer al público con una aparición fuera de cartel, en la que tocaron con la voz del propio cantante de fondo. Asimismo, en esta quinta edición se aprovechó para recordar también a otro difunto músico del barrio, Álvaro Lamas.

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Este viernes se vuelve a cambiar por completo de registro con la actuación de los autores de grandes éxitos veraniegos como ‘Te fuiste’, ‘Rayos de sol’, ‘Noche de estrellas’ y ‘Mi reina’, nacidos de la colaboración entre José de Rico y Henry Mendez, este último también con el hit que realizó tras la victoria de la Selección de fútbol sub-21 en la Eurocopa, ‘El Tiburón’. A estos se suma otro imprescindible en la fiesta más ‘mainstream’ de la época, Danny Romero, conocido por títulos como ‘Agáchate’, ‘Ella pide más’ (con David Cuello), ‘Motívate’ o ‘Bandida’ (con Maluma).

Por otra parte, empiezan las fiestas de Covas con un encuentro para los más pequeños, que se podrán divertir con espuma a partir de las 18.00 horas en la zona del local social. La rondalla O Son do Mar inaugurará la música a las 20.00, continuando con la verbena de Alejandro Primoy y Fórmula Fun Galicia, a las 22.30.

Cambio en el programa

El lunes 31 estaba prevista la actuación de dos orquestas, antes y después del espectáculo de drones y fuegos artificiales, que se invierten en orden. Según traslada el Concello, el pase de París de Noia será a las 20.30 y el de La Misión a las 00.00, tras la demostración pirotécnica.