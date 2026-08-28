El Concello de Ferrol celebra el lunes los actos institucionales en honor a San Ramón
El alcalde, José Manuel Rey, se reunió este viernes con la Fundación Marqués de Amboage
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela recibió este viernes en el Concello a los representantes de la Fundación Marqués de Amboage con motivo de los actos institucionales del próximo lunes por el día de San Ramón.
A las 11.00 horas, tendrá lugar la celebración de una misa en la concatedral, organizada por la Fundación Ramón Plá .
A las 12.00 horas, en la plaza de Amboage, habrá un concierto musical, a cargo de la Banda de Música de Ferrol y a las 12.30 horas tendrá lugar la tradicional ofrenda floral, ante la estatua del Marqués.
La figura de Ramón Plá y Monge es recordada porque con su legado se pagaba a familias de la ciudad de Ferrol el dinero que costaba la excedencia del servicio militar, lo que libró a muchos ferrolanos de tener que ir a la Guerra de Cuba.
Antitributo
Desde el colectivo ‘Decolonial Ferrol’ se celebra este domingo, a las 12.00 horas en la plaza de Amboage, un ‘antitributo’ al Marqués, al vincular a la familia Plá con la economía esclavista cubana. Intervendrán el investigador Marcos Abalde –asegura que Plá era propietario de instalaciones en las que se alojaban a personas esclavizadas antes de su venta y que empleaba esta mano de obra– y el especialista en historia del colonialismo Sean Sullivan. Habrá, además, lectura de poemas y música en directo.