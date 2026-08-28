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Ferrol

El Concello de Ferrol celebra el lunes los actos institucionales en honor a San Ramón

El alcalde, José Manuel Rey, se reunió este viernes con la Fundación Marqués de Amboage

Redacción Ferrol
28/08/2026 22:34
Reunión en el Concello con la Fundacion Amboage y alcalde
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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela recibió este viernes en el Concello a los representantes de la Fundación Marqués de Amboage con motivo de los actos institucionales del próximo lunes por el día de San Ramón.

A las 11.00 horas, tendrá lugar la celebración de una misa en la concatedral, organizada por la Fundación Ramón Plá .

A las 12.00 horas, en la plaza de Amboage, habrá un concierto musical, a cargo de la Banda de Música de Ferrol y a las 12.30 horas tendrá lugar la tradicional ofrenda floral, ante la estatua del Marqués.

La figura de Ramón Plá y Monge es recordada porque con su legado se pagaba a familias de la ciudad de Ferrol el dinero que costaba la excedencia del servicio militar, lo que libró a muchos ferrolanos de tener que ir a la Guerra de Cuba.

Antitributo

Desde el colectivo ‘Decolonial Ferrol’ se celebra este domingo, a las 12.00 horas en la plaza de Amboage, un ‘antitributo’ al Marqués, al vincular a la familia Plá con la economía esclavista cubana. Intervendrán el investigador Marcos Abalde –asegura que Plá era propietario de instalaciones en las que se alojaban a personas esclavizadas antes de su venta y que empleaba esta mano de obra– y el especialista en historia del colonialismo Sean Sullivan. Habrá, además, lectura de poemas y música en directo.

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