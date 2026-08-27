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La Room empieza un ‘finde’ frenético que terminará con IndieGentes y DJ Fran Nogueira

Raíña Lupa y Sobrín Brothers, con invitada sorpresa, actuarán este viernes 27

Redacción Ferrol
27/08/2026 21:37
IndieGentes versiona desde Viva Suecia y Siloé hasta Vetusta Morla
IndieGentes versiona desde Viva Suecia y Siloé hasta Vetusta Morla
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Este fin de semana en La Room habrá propuestas para todos los oídos, estrenándose este viernes 28 (apertura de puertas a las 23.00 horas) con el proyecto Raíña Lupa, que se distingue por su crítica al reguetón, el capitalismo y la hipocresía de la sociedad actual, al mismo tiempo que por su reivindicación del feminismo, el regreso al entorno rural y la tradición galega. Cuando sus componentes suben a escena, unas máscaras hacen cobrar vida a los personajes, que desaparecen al apartarse de los focos.

La formación ourensana Raíña Lupa actuará antes de Sobrín Brothers, dos hermanos ferrolanos que no necesitan presentación y que, ya lo advierten desde la sala, montarán la fiesta con alguna artista invitada.

El sábado 29, en cambio, sonarán en la sala versiones del indie más actual, de bandas como Ultraligera, Arde Bogotá, Viva Suecia, Siloé o Sexy Zebras, sin olvidar clásicos como los de Supersubmarina, Deluxe, Vetusta Morla o Izal. Estos vendrán de la mano de IndieGentes, una banda coruñesa que no dejará a nadie indiferente, desde la apertura a las 23.45, con Fran Nogueira en cabina para el fin de fiesta.

Si la entrada del viernes cuesta cinco euros, la cuantía se duplica en las anticipadas del sábado, disponibles en El Congreso 54 y el Sevilla o en este enlace a la web de Wowtick.

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