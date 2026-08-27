La licitación de la futura caseta de Doniños queda desierta

Imagen conceptual de la caseta que se instalará en Doniños Concello

La futura caseta modular y desmontable de la playa de Doniños, que servirá de modelo para la instalación de equipamientos similares en otros arenales del municipio, se retrasará más de lo esperado. Y es que, como refleja la Plataforma de Contratación del Sector Público, la licitación de esta estructura finalmente ha sido declarada desierta al no cumplir el único ofertante con los requisitos administrativos fijados en el procedimiento.

Como se recordará, el objetivo del gobierno local era el de contar con esta estructura durante los últimos compases del verano y los primeros del otoño de cara a impulsar la instalación de otras nuevas, principalmente en las playas con bandera azul, durante la temporada 2027.

Desafortunadamente, la empresa interesada en el contrato carecía, por una parte, del obligatorio título habilitante y, por otra, no estaba inscrita en el Registro Oficial de Licitadores (Rolece). Asimismo, la firma tampoco realizó las gestiones necesarias para subsanar dichas deficiencias en el plazo de tres días concedido por el gobierno local para ello, por lo que el procedimiento de suministro y montaje se declaró desierto.

Cabe señalar, a este respecto, que no es la primera vez que el Concello debe retomar un encargo tras el período vacacional debido al bajo número de ofertas –el verano pasado, por ejemplo, sucedió con el arreglo de la galería del local de la AVV de A Graña–. No obstante, dado el escaso margen antes del cambio estacional, la futura licitación podría alterar los planes de implantar este modelo de caseta modular en el resto de playas con bandera azul durante la temporada veraniega de 2027.