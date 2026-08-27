Inquietud en el sector inmobiliario por la falta de ofertas de viviendas

El incremento ineranual medio en Ferrol se situó entre el 21 y el 24% Jorge Meis

El mercado inmobiliario en la ciudad naval y su entorno se ha caracterizado desde hace mucho tiempo por su estabilidad, manteniendo precios relativamente asequibles y constantes pese a contar con un parque de viviendas reducido. No obstante, en los últimos años la situación parece haber cambiado, registrándose en el municipio ferrolano la misma tendencia que en otras áreas del país, con un incremento constante del coste del suelo, hasta el punto de subir casi un 56% en tan solo un lustro.

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Y es que, según los dos portales de referencia, Fotocasa e Idealista, el importe medio por metro cuadrado en el área pasó de los 883 euros en julio de 2021 –957 y 809, respectivamente–, a 1.377 en el mismo mes del presente ejercicio –1.278 y 1.476 euros–. Esta evolución, como en el resto del territorio, no es casualidad, respondiendo principalmente al incremento en la carga de trabajo en los astilleros de Navantia –la primera fragata F-110 comenzó a fabricarse en abril de 2022–, al aumento de la población a partir de finales de 2023 y la entrada de inversores privados en el mercado incentivados precisamente por la subida en la demanda.

Un nuevo escenario

Ante este panorama, cabe plantearse qué sucederá en el mercado de Ferrol una vez se asienten futuros proyectos industriales de gran envergadura, como es el caso de la llegada de SAIC al puerto exterior. “Las nuevas iniciativas industriales generan un efecto multiplicador. No hablamos solamente de personas que trabajarán directamente en estas instalaciones (...), sino también trabajadores desplazados, proveedores, empresas auxiliares, técnicos y profesionales que necesitarán una vivienda, especialmente en régimen de alquiler y, en muchos casos, de media estancia”, señalan desde la agencia inmobiliaria Housefulness.

En este sentido, desde esta compañía se apunta que el mercado residencial de la ciudad naval “ya está mostrando una presión muy significativa de demanda”, hasta el punto de afirmar que el mayor reto a día de hoy “no es únicamente cuánto cuesta el suelo”, sino cuál es la oferta real y si esta será capaz de dar respuesta a las necesidades actuales y futuras. Así, los profesionales de la empresa concuerdan en que Ferrol atraviesa una situación inmobiliaria tensionada, lo que, advierten, puede llevar a la población a elegir otros municipios aledaños para establecer su hogar.

Anticiparse

Volviendo a los proyectos industriales, desde Housefulness se señala el caso de SAIC, que se estima que creará unos 1.000 empleos directos y otros tantos indirectos, lo cual “puede generar una demanda residencial y de servicios muy superior a la que refleja exclusivamente la superficie de suelo industrial ocupada”. A nivel particular, esto genera un reto para los profesionales del sector: el ser capaces de “anticiparse” a estas necesidades y darles respuesta a través de “productos adecuados” tanto de venta como de alquiler.

En Housefulness ya se están preparando para el futuro aumento de demanda Jorge Meis

“No se trata únicamente de acompañar una demanda que ya existe, sino de prepararnos para una que puede crecer significativamente en los próximos años”, sentencian. “Pragmáticamente, nosotros lo notamos en el número de trabajadores que vienen a consultar viviendas en alquiler o empresas incluso que buscan para sus propios empleados y que nos contactan porque quieren alojamiento para diez o quince profesionales”, apunta la agencia, explicando que en estos casos siempre se opta por los arrendamientos.

Oportunidades

Si bien la falta de oferta es ya una problemática, la compañía inmobiliaria también ve que la situación puede traer consigo nuevas oportunidades de negocio. “En los ejes de paso principales empezamos a tener demanda de alquiler, por ejemplo, para la apertura de cafeterías, para dar servicio a los profesionales que se instalan aquí”, señala, explicando que a día de hoy “no es lo mayoritario”, pero que se está observando un cambio de tendencia.

En el caso concreto de Housefulness, esta coyuntura se traduce en expandir sus operaciones más allá del término municipal de Ferrol, apuntando que si el concello “no consigue generar suficiente oferta residencial a precios adecuados”, la demanda se trasladará a otros territorios cercanos, “siempre que exista una buena conectividad”. “Estamos trabajando ya en esa dirección: ampliar nuestra visión y analizar el conjunto de Ferrolterra para identificar y preparar oferta que pueda responder a estas nuevas necesidades”, concluye.

Inversión y necesidad

Dentro del ámbito de los negocios pero ya fuera del panorama industrial se encuentra uno de los puntos más conflictivos de este nuevo panorama: la demanda de vivienda para su uso particular frente a la de inversión. A este respecto, la agencia señala que se trata de dos perfiles diferenciados que, al menos por el momento, cuentan con preferencias distintas. Así, las personas que buscan un domicilio para establecerse en la ciudad o sencillamente para cambiar de barrio tienden a optar por el casco histórico, dado que ofrece una mayor variedad de servicios, mientras que quienes adquieren un inmueble de cara a obtener un beneficio prefieren zonas como Caranza, con precios más bajos que permiten maximizar su cartera de activos.

El barrio de Caranza ha despertado un gran interés entre los inversores Daniel Alexandre

Asimismo, en el caso de la gente joven, con mayores dificultades a la hora de acceder a su primera vivienda, las profesionales de Housefulness apuntan que se ha detectado una tendencia de desplazamiento “hacia el extrarradio” del municipio e incluso hacia otros ayuntamientos con mayor número de viviendas de nueva construcción o que precisen “arreglos muy pequeños”. Y es que el coste de la rehabilitación es otro factor clave en la situación, dado que supone un alto coste que, en la mayoría de los casos, únicamente los inversores pueden asumir.

Situación actual

En cuanto a la situación del mercado ferrolano en términos generales, los dos portales de referencia muestran una evolución intermensual contenida, especialmente en el caso de Fotocasa –que tradicionalmente muestra una evolución más estable, con variaciones reducidas–, donde se constató un incremento del 0,47% entre junio y julio –de 1.272 a 1.278 euros por metro cuadrado–. Idealista, por su parte, refleja un ascenso más pronunciado, pasando de los 1.444 euros a 1.476 (+2,2%). A nivel interanual, no obstante, el salto es mucho más significativo, alcanzando una subida del 24,4% en el caso de Fotocasa –de 1.027 euros por unidad de suelo en julio de 2025 a los 1.278 del mismo período de este año– y del 21,7% en el de Idealista –de 1.212 a 1.476 euros–.

Respecto a la demanda por barrios, el centro vuelve a ser el área más cara de la ciudad en ambos portales inmobiliarios, con un precio medio de 2.033 euros por metro cuadrado en el catálogo de Fotocasa y de 1.784 en el de Idealista. Sin embargo, a partir de este punto las dos webs varían en su ‘ránking’, de modo que la segunda y tercera posición en la primera de ellas se corresponde a Esteiro (1.990 euros) y plaza de España (1.588), mientras que en el otro son la plaza de España (1.691) y Ultramar (1.495). Curiosamente, la que hasta ahora se mantenía como la zona más económica del término municipal, Caranza, solo se sitúa en esa posición dentro del portal idealista, con un coste medio por unidad de suelo de 1.235 euros, mientras que en Fotocasa la sustituye el eje A Malata-Catabois-Ciudad Jardín, por 1.100 euros.