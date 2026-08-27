Ferrol despide con el ‘Azamara Quest’ su mejor mes de agosto a nivel de cruceros

El navío, de tamaño medio, llegó a las 11.45 horas a Curuxeiras Jorge Meis

La ciudad naval cerró este jueves, con la llegada del ‘Azamara Quest’, su mejor mes de agosto a nivel de cruceros desde que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao incorporó estos tráficos a las dársenas locales en 2004. Y es que han sido cinco los grandes navíos que han hecho escala en Curuxeiras esta mensualidad –además del recién llegado se recibió la visita del ‘Deutchsland’, el ‘Spirit of Adventure’, el ‘Ventura’ y el ‘Sirena’–, algo insólito hasta ahora, pues la urbe era tradicionalmente una parada de temporada baja.

Así, el ‘Azamara Quest’ llegó a Ferrol en torno a las 11.45, sobre una hora y cuarto por delante de lo esperado, procedente de Bilbao, partiendo hacia Vigo, su siguiente escala, sobre las nueve de la noche. Fue, por tanto, uno de los cruceros más tardíos del año, pues por lo general esta clase de buques turísticos suelen atracar a primera hora de la mañana para ofrecer un mayor margen a los pasajeros a visitar Ferrol u otras ciudades gallegas gracias a un servicio de bus.

Cabe señalar que la presencia de este navío, de tamaño mediano y con una capacidad para casi 800 viajeros, no es precisamente común en la ciudad naval. Al contrario que su gemelo, el ‘Azamara Jorney’ y otro de la misma compañía pero diferente, el ‘Azamara Onward’, el ‘Quest’ únicamente recaló en aguas ferrolanas en otra ocasión, en junio de 2024, en la que, curiosamente, fue el crucero más ‘madrugador’ del año.