El nuevo número de Estudios Mindonienses, listo para su distribución en septiembre

Volúmenes apilados de “Estudios Mindonienses” en la presentación del año pasado D.M.F.

El volumen 39 de Estudios Mindonienses ya ha salido de imprenta y comenzará a distribuirse a partir del 1 de septiembre entre suscriptores, entidades culturales, instituciones y revistas en intercambio. La nueva entrega del anuario diocesano reúne quince trabajos inéditos, junto con dos reseñas y varias recensiones de obras publicadas entre los años 2025 y 2026.

La revista vuelve a ofrecer en este número un recorrido amplio, que va desde la Edad Media hasta la actualidad, “con especial atención a la historia de la Iglesia, el patrimonio, la sociedad y la cultura en Galicia”, como informan desde la administración diocesana.

Entre los artículos incluidos en esta ocasión figuran los estudios de David Corral sobre las parroquias de la diócesis de Mondoñedo bajo jurisdicción de las Órdenes Militares entre la Edad Media y 1873; y José María Leal, con un trabajo sobre el Cantábrico y el comercio marítimo en la Galicia cantábrica entre los siglos XVII y XVIII.

También participan en el volumen Chemi Lombardero, quien aporta un estudio sobre una propiedad agraria de origen cubano en Arante (Ribadeo); Manuel Antonio García se centra en su aportación en la desaparecida ‘ecclesia’ de Santa María, en el monasterio de Xuvia; y Margarita Sánchez, que ofrece datos de una investigación sobre la iglesia de San Xiao a través de sus documentos de 1771-1772. A ellos se suman Pedro Javier González, con un trabajo sobre la mitología clásica en la escultura pública y la heráldica urbana de Ferrol; Carmen Manso, con un estudio sobre el V centenario de la batalla de Pavía; Gabriel Pita da Veiga, sobre Alonso Pita da Veiga en ‘El último rodeo’ de Benito Vicetto; y Manuel Carriedo, con una aportación sobre los obispos de la Gallaecia, la reforma y el Concilio de Santiago.

En la parte final del volumen aparecen, además, trabajos de Manuel Recuero sobre el poder real y el desarrollo eclesiástico en Galicia durante la Alta Edad Media; Eduardo Pardo de Guevara sobre los condes de Trastámara; Francisco Singul sobre las peregrinaciones; Ernesto Zaragoza acerca del monasterio de Celanova; José Facundo Pereira sobre el poder de nombrar en Ferrolterra; y José Agra que se centra en algunos topónimos gallegos y escarceos etimológicos.

Además, Estudios Mindonienses ha actualizado su dirección web, que pasa a ser www.estudiosmindonienses.gal.

En el portal, el usuario encontrará información sobre la revista, los integrantes de los consejos de redacción, asesor y científico, la suscripción, su biblioteca y otros contenidos. Más información en el correo estudiosmindonienses@mondonedoferrol.org.