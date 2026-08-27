El nombre de Álvaro Lamas ya es oficial para el Auditorio municipal

La sesión plenaria no contó con apartado de mociones por acuerdo de todos los grupos Jorge Meis

El palacio municipal de Ferrol acogió este jueves el pleno ordinario del mes de agosto, una sesión más corta de lo habitual al no contar con mociones por acuerdo de los grupos pero que no por ello fue menos intensa de lo habitual. El encuentro, de este modo, se centró en dos puntos: por una parte, el cambio de denominación del Auditorio de la avenida do Mar, aprobado por unanimidad, que llevará el nombre del histórico guitarrista ferrolano Álvaro Lamas; y, por otra, la modificación de la ordenanza fiscal que regula las tasas del cementerio de Catabois, que salió adelante únicamente con los votos favorables del grupo de gobierno.

Respecto a las instalaciones musicales, lo cierto es que el asunto, que ya se había abordado en la sesión del 25 de junio, apenas se llegó a tratar, limitándose las formaciones a apoyar la propuesta. En este sentido, desde el Concello se explicó posteriormente que, tras la aprobación inicial a comienzos de verano, se inició un expediente de “honras e distinción” en la que se recopilaron los antecedentes y trayectoria del artista, miembro, entre otras, de la banda Los Limones y fallecido el pasado mes de enero. Tras su elaboración, se inició un período de exposición pública en el que, según aseguró el Concello, se recibieron 2.248 firmas y comparecencias favorables al cambio de denominación.

El acto oficial de cambio de nombre se celebrará en las próximas semanas Jorge Meis

De esta forma, tras obtener el apoyo de todos los grupos políticos, el nuevo nombre se hizo oficial, si bien el acto institucional para el ‘bautizo’ del Auditorio no tendrá lugar hasta dentro de varias semanas. En cualquier caso, desde el Consistorio se avanzó que la nomenclatura se incorporará próximamente a todo el equipamiento, la señalización y la documentación municipal, así como a los soportes institucionales del Consistorio.

Nuevos nichos

Volviendo a la sesión plenaria, los ánimos a la hora de abordar la modificación de la ordenanza del cementerio ya estaban caldeados desde el punto anterior, en el que se dio cuenta del informe de morosidad y el período medio de pago del segundo trimestre de 2026 –el Concello celebró la mejoría de los datos, cosa que reconoció la oposición aun criticando que tan solo se estaban mostrando las cifras positivas y denunciando que la ejecución de inversiones seguía siendo muy baja–. Así, la edila Susana Sanjurjo, encargada de presentar la propuesta, comenzó su intervención cargando contra el resto de grupos, pero especialmente contra el PSOE, al que acusó de mentir al asegurar en un comunicado que se iban a subir todas las tasas, aclarando que la medida tan solo afectaría a los nuevos titulares y que el resto de servicios asociados permanecerían sin cambios.

A este respecto, la concejala recordó que la ordenanza actual data del año 1990 y que los precios únicamente se habían actualizado conforme al IPC. De igual modo, Sanjurjo recordó que Ferrol contaba con unos precios del camposanto más bajos que en otros municipios como A Coruña y Narón, además de acusar a la oposición de no acometer ninguna ampliación en el cementerio mientras estaban gobernando.

El Concello insistió en que el aumento solo afectará a nuevos titulares Jorge Meis

Por su parte, socialistas, nacionalistas y Ferrol en Común afearon al gobierno local que entendiese este servicio como un negocio, apuntando que el mencionado ajuste no era adecuado para una prestación pública. Asimismo, los portavoces echaron en cara a los populares que no se contemplasen bonificaciones ni tarifas reducidas para las familias con menos recursos que no entren en las excepciones, además de que no se establezcan límites claros en aquellas concesiones que se realicen mediante licitación –por ejemplo, prohibiendo la participación de funerarias o fijando un máximo de nichos por particular–.

Finalmente, los tres grupos municipales de la oposición criticaron que el Concello estaba realizando una nueva subida de impuestos cuando durante las elecciones, el Partido Popular se había comprometido precisamente a reducirlos.