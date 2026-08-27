El guitarrista de Barricada, Alfredo Piedrafita, comparte cartel del Rock en Canido con tres proyectos más

Imagen de la pasada edición, en 2025, del Rock en Canido Juan Rey-Cabarcos

El programa de fiestas de Ferrol alcanza este jueves 27 uno de los días más esperados para muchos, la noche del Rock en Canido, que este año celebra su quinta edición cambiando la localización de la plaza Fernando Miramontes al parque Antón Varela. A partir de las 20.30 horas tendrá lugar este encuentro en el que se volverá a recordar un año más a Toñito Pedreira, el cantante de Riff Raff que dio origen a este homenaje en su barrio, además de hacer hueco esta vez también a Álvaro Lamas, otro músico vecino fallecido este mismo año. Los Deltonos, Shug R’ Band, Niño Asqueroso y Alfredo Piedrafita serán los encargados de recordarlos sobre el escenario.

Aunque la participación de proyectos locales forma parte de la identidad de este festival, que nació de la mano de los propios integrantes de Riff Raff, con el apoyo de la Asociación Veciñal de Canido, siempre se suelen incluir también propuestas menos habituales en la zona como la del guitarrista y fundador de Barricada, Alfredo Piedrafita.

El aragonés, con su actuación prevista para las 23.20, vendrá a Ferrol con su proyecto en solitario, que en cualquier caso no olvida a la mítica banda de la que formó parte durante más de 30 años, con una gira titulada ‘El Mejor de Tus Días – ¡Siempre Barricada!’.

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Los primeros serán Shug R’ Band, un grupo formado en Fene que integran los guitarristas Jose Loureda y Félix Freire, el baterista Jose Piñeiro ‘Pi’, el bajista Roberto Souto, el saxofonista Fausto Escrigas y el cantante Miguel Rodeiro.

La última confirmación fue la de Los Deltonos, una formación de origen cántabro liderada por el vocalista y guitarrista Hendrik Röver, que dará continuidad al Rock en Canido actuando en segundo lugar. Este concierto se enmarca en la gira estatal de presentación de su último disco, ‘Futuro’, lanzado dentro de una carrera muy prolífica en la que figuran más de una quincena de álbumes.

Para despedir el festival se reserva a Niño Asqueroso, una banda de Ferrolterra que promete un digno final para esta décima edición, a partir de la 1.15 horas de la madrugada, con mensajes directos que nacen de la tensión diaria y la crítica social.

Homenaje

El Concello de Ferrol organiza el Rock en Canido desde su segundo año y lo incluye en el programa de las fiestas de San Ramón, aunque el festival se celebró por primera vez en el marco de las actividades de Os Maios, en 2022, en memoria de una de las mejores voces para versionar a AC/DC.