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Sociedad

Degustando marisco del bueno, y del rico, y encima gratis

La Cofradía de Pescadores de Ferrol impulsó la cuarta jornada de exaltación del producto de la ría de este año, con especial protagonismo de la navaja y el percebe

Redacción Ferrol
27/08/2026 21:37
Degustación de marisco en Curuxeiras
Degustación de marisco en Curuxeiras
Emilio Cortizas
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La Cofradía de Pescadores de Ferrol, en colaboración con el GALP Golfo Ártabro Norte, celebró en la tarde de este jueves una nueva jornada de exaltación del producto del mar, con un showcooking y degustación. El acto, abierto al público, se desarrolló en la sala Curuxeiras.

Los asistentes pudieron disfrutar, primeramente, del sabor de la navaja a través de diferentes preparaciones: con granizado de lima, con crema de queso y manzana, a modo de gazpacho, en tempura y a la plancha, pudiendo comprobar las múltiples alternativas que permite este marisco de la ría. 

Tras degustar estas preparaciones el público presente en Curuxeiras disfrutó también de un taller de cocina en vivo dirigido por Miguel Ángel Campos, chef del Restaurante A Gabeira (Valón), quien mostró a los presentes el potencial que pueden brindar los percebes, uno de los mariscos más apreciados que acostumbra a consumirse, sobre todo hervido.

Oda al percebe

El cocinero del Grupo Nove mostró hasta qué punto se puede emplear la carne de este valorado crustáceo en elaboraciones tales como: croquetas de percebe; merluza de la lonja con salsa verde de percebe, percebes al natural y cocidos en su hábitat.

La de ayer fue la cuarta jornada que organiza en 2026 la rula ferrolana, que cuenta con una subvención del Fondo Europeo Marítimo de Pesca con el fin de divulgar y promocionar el consumo de productos del mar. L

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