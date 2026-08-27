Celtas Cortos levanta al público de Armas con sus letras comprometidas

Celtas Cortos regresó a Ferrol siete años después de la vez anterior Emilio Cortizas

Cerca de 5.000 personas vibraron este miércoles con Celtas Cortos, una de las bandas más representativas de la música rock –en su sentido amplio y con todos los matices y etiquetas– de España de las últimas décadas. De hecho, los diez músicos actuales de la formación que lidera de manera natural Cifu están en estos momentos soplando 40 velas en una gira que ha incluido Ferrol, ciudad a la que regresan después de haber tocado en 2019 en las Meninas de Canido.

Había cierta preocupación por si el aguacero que cayó a media tarde permitiría actuar a la formación vallisoletana. Escampó a tiempo, no hubo duda de que se celebraría, pero eso no impidió que parte del público se demorase un poco en abarrotar Armas –también es cierto que los músicos fueron escrupulosamente puntuales– y asistir a uno de los platos fuertes de unas fiestas de verano que, hasta el momento, están mejorando las cifras de afluencia de las últimas ediciones, a falta de los últimos conciertos.

El cantautor ferrolano Andrés Suárez subió al escenario a cantar con la banda ‘Cálida trinchera’

Celtas Cortos es una máquina perfectamente engrasada. El oficio y la experiencia son los ingredientes sobre los que construyeron un espectáculo que empezó como lo hacen las actuaciones de los viejos rockeros, con muchos voltios, de los que abundan en un repertorio amplio que no escatimaron.

El vocalista no escondió –en todo este tiempo nunca lo ha hecho– los mensajes políticos y sociales, los que preocupaban hace 40 años y los que lo hacen también ahora, en otras latitudes y con otras formas. Las referencias a una Palestina libre fueron habituales y también algún dardo a Donald Trump, al que le dedicaron un tema que, explicaron, iba a ser instrumental pero que acabó incorporando una frase de seis palabras. El público, quizás un pelín harto de cierta corrección política o de neutralidad narrativa, agradece ese tipo de mensajes, pues, de algún modo, es una vuelta al pasado, la nostalgia de un mundo, el de la música rock, que dominó y, después, pasó a la resistencia ante el empuje de otros géneros, pero que ha de regirse por un espíritu de rebeldía y descontento.

Pero Celtas Cortos no está, y menos a estas alturas, para masajes ni medias tintas. Y, volviendo al viejo e infalible esquema del directo rockero, dejaron para después de la presentación de los diez músicos, la parte mejor. Comenzó con la invitación al escenario a Andrés Suárez. El músico ferrolano hizo doblete –el martes estuvo también compartiendo un tema con Leire Martínez– con una de las canciones más extraordinarias –y no tan conocida como debiera– de la banda pucelana, ‘Cálida trinchera’, que, reconoció Cifu, “rescatamos del Pleistoceno” para fortuna del público local.

A partir de ahí, fue todo una fiesta, un in crescendo con el que Celtas Cortos pusieron toda la carne en el asador: ‘20 de abril’, ‘Tranquilo majete’, ‘La senda del tiempo’ y ‘No nos podrán parar’, un testamento y, a la vez, una declaración de intenciones con la que se despidieron de un público entregado al que la hora y 45 minutos de show se le hizo corta.

Porque, si hay algo que agradece el espectador que va a ver arte, es la entrega, que –en este caso los músicos– quienes tiene enfrente lo den todo, sin cálculos ni ojeadas al reloj. La banda castellana se vació para firmar uno de los conciertos más memorables de las fiestas de Ferrol de los últimos años, sin trampa ni cartón.