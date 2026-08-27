Acordonada una vivienda de la calle Fernando VI por el mal estado de una galería

Bomberos ferrolanos inspeccionando la fachada del inmueble afectado Jorge Meis

Los profesionales del parque de bomberos de Ferrol se desplazaron este jueves hasta el barrio de Esteiro para inspeccionar el estado de la fachada de una vivienda desocupada que tenía riesgo de desprendimientos.

Según relataron fuentes municipales, un particular alertó en torno a las 14.00 horas a este servicio local de que la cornisa de una vivienda, situada en el número 32 de la calle Fernando VI, presentaba un aspecto preocupante. Como se recordará, este inmueble se vio gravemente afectado en febrero de 2024 por el desplome de los dos aledaños, el 34 y 36, siendo el único que los tres que permanece en pie.

Así, ante la sospecha de que parte de la fachada podía caerse, los bomberos ferrolanos, además de un técnico del departamento de Urbanismo, realizaron una revisión de toda la estructura, constatando el mal estado de la galería. De este modo, si bien por el momento no se registró ningún desprendimiento, los profesionales optaron por establecer un perímetro de seguridad tanto en el frontal del edificio como en el lateral que da a un callejón que conecta con la calle Carlos III.