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Ferrol

Turismo de Galicia apoya con 36.000 euros el festival Meninas de Canido

Merelles destaca la contribución del evento al crecimiento de visitantes que experimenta la ciudad

Redacción Ferrol
26/08/2026 20:46
Xosé Merelles y Eduardo Hermida, este miércoles
Xosé Merelles y Eduardo Hermida, este miércoles
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La Xunta, a través de Turismo de Galicia, apoya con 36.000 euros la celebración del festival Meninas de Canido, que del 4 al 6 de septiembre cumple la mayoría de edad.

El director del ente autonómico, Xosé Merelles, y el presidente de la agrupación artística que organiza el evento, Eduardo Hermida, sellaron este miércoles un convenio necesario, explicaron, para dar continuidad a un evento que cada año desde 2009 reúne a miles de personas en el barrio alto de la ciudad.

Merelles hizo especial hincapié en la contribución de las Meninas a la proyección turística de la urbe “cunha programación chea de propostas para todos os públicos” con la cultura como “gran protagonista”. En ese sentido, el director de Turismo de Galicia destacó el incremento de turistas en Ferrol en la primera mitad del año, con casi 47.500 personas, cerca de 40% más

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