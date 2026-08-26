Rock en Canido celebrará cinco años con su esencia este jueves, y “que no sea el último”

Rock en Canido cambia por primera vez de localización al parque Antón Varela Juan Rey-Cabarcos

Este jueves 27 se celebrará, a partir de las 20.30 horas en el parque Antón Varela, una de las ediciones más especiales del Rock en Canido, que cumple su quinta convocatoria conservando su esencia como festival gestionado por personas del sector, en muchos casos vecinos del barrio concienciados de la importancia de “incluir a grupos de Ferrol para que tengan la oportunidad de tocar también en un escenario decente”, con la misma calidad de sonido que otros artistas invitados. Si el año pasado destacaron Aurora & The Betrayers, liderados por la madrileña Aurora García, esta vez vendrá Alfredo Piedrafita, el mítico guitarrista de Barricada, para compartir escenario con Los Deltonos, Shug R’ Band y Niño Asqueroso.

El conjunto de Riff Raff no podía imaginar en sus inicios, en la década de los 90, en lo que Toñito Pedreira convertiría a esta formación de “cuatro amigos que hicieron un grupo de versiones”, nada menos que de AC/DC, llegando a convertir a esta banda local en una referencia para actuar como teloneros de tan grandes artistas como Rosendo y Los Suaves hasta Whitesnake, o como éxito seguro “en las ocho primeras ediciones del Festival de la Luz”. Por este motivo, una vez atravesado el duelo por la pérdida del cantante, surgió la idea de rendirle homenaje en su barrio, lo que se hizo realidad gracias a la colaboración de la Asociación Veciñal de Canido, que lo incluyó en el programa de Os Maios, tal y como recuerda el bajista, Sergio Vázquez.

Una cosa llevó a la otra y el Rock en Canido se repitió al año siguiente, organizado ya de la mano del Concello de Ferrol, como continúa ocurriendo hoy en día, un apoyo que básicamente se materializa en la gran pantalla del escenario. En esta quinta edición servirá para compartir el homenaje y extenderlo también a otro gran músico, “aparte que era un personaje muy querido, todos tocamos en algún momento con él y era también de aquí, del barrio”, destaca el impulsor, en referencia al guitarrista fallecido este mismo año Álvaro Lamas, que tendrá además su propio acto “en septiembre, ya específico para él, con la participación de muchísimos grupos a nivel estatal en los que colaboró”, adelanta.

El homenaje se extenderá al músico Álvaro Lamas, que en la tercera edición, en 2024, actuó dentro del concierto de Pablo Leira, compartiendo escenario con O’ funk’illo, Pölisong y Julie’s Joplin Emilio Cortizas

En cualquier caso, el público está avisado de que habrá sorpresas fuera del cartel de este V Rock en Canido, que sigue sin perder su esencia. “Primero, Toñito”, resalta el organizador, y después, su barrio, por lo que, a pesar de que tenían la opción del parque Raíña Sofía, “que seguramente atraería a más gente, gente que estuviera por Ferrol de paseo y seguramente se dejarían caer por allí, no subirían hasta Canido”, el equipo prefirió evitar el riesgo de perder “el significado del festival”. Asimismo, aunque a mayores “nos gustaría contar con primeras filas nacionales, por lo menos”, algo que depende de un presupuesto hasta el momento escaso para ello, optaron por “seguir teniendo el control, en el sentido de producirlo nosotros musicalmente”, para poder continuar con la misma línea de visibilización de proyectos locales.

El evento se celebró “siempre en la plaza Fernando Miramontes, lo que pasa es que este año, donde poníamos el escenario van a obrar, entonces se nos quedó pequeño el sitio”, que según valoró Vázquez era un lugar “muy acogedor” para este tipo de propuesta. Al cambiarse al parque Antón Varela, se triplica el recuerdo a músicos de Canido. “A ver si no se nos queda grande”, expresa, con la confianza de que el cartel “es bastante interesante para la gente que está metida en el mundo del rock”.

Recorrido

Al principio todo fueron facilidades para celebrar el homenaje, que se pudo hacer realidad solamente con el apoyo de la AV porque “los grupos no nos quisieron cobrar ninguno en la primera edición, tocaron todos los músicos por los gastos, los mínimos, incluso gente que ya no cobró nada”, valora este impulsor. Junto a otros integrantes de Riff Raff se ocupa de mover los hilos necesarios, “con la inmensa colaboración de Roberto, el presidente de la asociación de vecinos de Canido, y de Gandy, que era nuestro mejor agente, el productor del grupo, que es el que se encarga de arreglar el trabajo gordo”, buscando a los grupos y poniéndose en contacto con ellos bajo su firma Copra Producciones.

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Salvo el pasado fin de fiesta “que empezó a diluviar justo en el último grupo y, claro, hubo una desbandada general, pero quitando eso la respuesta es muy buena”, celebra Sergio Vázquez, encantado de que el público se mantenga en la misma línea a lo largo de estas cinco convocatorias. Todas están registradas en el canal de YouTube del festival (@RockenCanido-REC), dedicado exclusivamente a recopilar los 93 vídeos de conciertos filmados hasta el día de hoy, a los que se sumarán los de la quinta edición.

“A ver el año que viene, porque como hay elecciones no cierran las contrataciones antes”, comenta el músico, dudando en la manera de sacar adelante el VI Rock en Canido, ya que “no podemos permitirnos llegar a mayo” sin tener atado el cartel. “Nos gustaría que esta no fuera la última edición y contar con la colaboración de los diversos partidos políticos en Ferrol” para hacerlo posible, manifiesta, y destaca también que no pueden ponerlo más sencillo al Concello: “es el presupuesto más bajo de todas las fiestas y se lo damos todo en bandeja”.

Riff Raff

Sergio Vázquez rememora la celebración del 20 aniversario de esta banda ferrolana con la que nació el Rock en Canido, que una vez más debía localizarse en la misma zona, así que ‘liaron’ una buena en el Cruceiro, donde no cabía un alfiler y “los bares acabaron absolutamente toda la bebida, la gente ya hacía combinaciones rarísimas para poder tomar algo”.

En este momento, Riff Raff se encuentra en un impás, y al bajista le cuesta responder si continúan en activo: “Seguimos en contacto, en cualquier momento se puede hacer algo, pero por ahora no porque estamos todos con otros grupos”, explica. Aun así, sin ir más lejos, “el año pasado sí que íbamos a hacer tres festivales”, entre los que se encontraba su regreso al Festival de la Luz y el LagoFest, este último en el municipio de Valdoviño, al que finalmente acudieron como banda sorpresa porque “la organización tenía mucho interés en que fuéramos”. Estaba previsto que la vocalista fuese la también actriz Bea García, pero los planes se truncaron por una operación médica.

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En cualquier caso, los tres eventos eran “cosas que nos atraían” y cumplían con la condición de requerir “un tiempo corto” de concierto, ya que “no encontramos a nadie que nos aguante una actuación completa”, declara el bajista de Riff Raff, matizando que el problema no va de talento, sino de resistencia. Los temas que versionan se cantan con “un tono de voz muy agudo y desgarrado, entonces cuesta mucho” mantenerlo hasta el final.

Un carácter “muy exigente” que poseía Toñito Pedreira, el cantante que da sentido al Rock en Canido, un festival que tuvo que aplazarse, debido a la pandemia, durante dos años después de su marcha, en 2019, a pesar de que muchos lo hubieran hecho antes. Este artista falleció en el mes de mayo, lo que da un sentido especial al hecho de haber empezado a homenajearlo anualmente en la fiesta de Os Maios de su barrio, gracias además al compromiso del vecindario y de los compañeros del sector que se volcaron y participaron en la primera edición.