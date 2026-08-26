Otro paso atrás del sector marisquero en la ría de Ferrol

En el GAL 03/03 están ubicadas las bateas de depuración Emilio Cortizas

El sector marisquero de la ría de Ferrol sigue acumulando malas noticias. A la crisis productiva que afecta desde hace ya mucho tiempo a la almeja y al berberecho, las consecuencias en la actividad a pie de las lluvias del pasado invierno, la toxina amnésica de la vieira o la campaña irregular de la zamburiña se suma ahora una degradación de la calidad microbiológica de las aguas de la parte externa, que reduce de cinco a tres meses el periodo de tiempo como zona A.

La resolución del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia –Intecmar– de finales de julio amplía la clasificación de zona B en la zona comprendida entre la línea imaginaria que une cabo Prioriño Chico y punta Coitelada con la que une punta San Carlos y Segaño, pasando de ser estacional de agosto a febrero –siete meses– a desde agosto a abril –nueve–, es decir, dejando solamente tres meses, de mayo a junio, como zona A, es decir, con la calidad microbiológica suficiente para que los moluscos bivalvos que se extraen de esa zona –o de las bateas de reinstalación– puedan ser vendidos directamente al consumidor, sin pasar por ningún proceso de depuración.

La clasificación de los diferentes bancos de las rías se establece atendiendo a la concentración de E. coli. Por debajo de la cifra de 230 sería zona A y el consumo de bivalvos no entraña ningún riesgo para la salud. Cuando la bacteria se encuentra entre esa cantidad y las 4.600, según establece la legislación europea, el marisco deberá pasar por una depuradora para reducir su carga microbiológica hasta los parámetros de zona A antes de ponerse a la venta, mientras que a partir de 4.600 debe someterse a un proceso intensivo como el que desde 2012 se realiza en las bateas de la parte externa de la ría.

Este espacio, cuando se instalaron las estructuras que permitieron movilizar la almeja del banco de As Pías, era la única zona A de la ría. Tenía entonces la consideración de provisional, pues no era un resultado constante y consolidado, y así se mantuvo durante unos años. En 2018, sin embargo, llegó la primera degradación, pasando a ser B estable, es decir, sin un solo mes de zona A.

La mejora de la calidad de las aguas, asociada en buena medida a la puesta en marcha del saneamiento y la EDAR de cabo Prioriño supuso un nuevo vuelco, en este caso positivo, a finales de 2021, cuando recuperó la categoría de zona A y, además, en su mejor versión: estable.

Sin embargo, poco más de un año después, en febrero de 2023, los resultados de los muestreos detectaron niveles de E. coli de zona B en varios meses del año y la parte externa vio reducida su consideración de zona A a la mitad del año, entre marzo y agosto, una situación que se mantuvo hasta hace justamente un año –el 29 de agosto– cuando la calidad de las aguas recuperaron su excelencia, una mejora que duró muy poco, pues cuatro meses después, regresó a la estacionalidad entre marzo y julio y, ahora, solo desde mayo.