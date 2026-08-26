Más de 100 vehículos clásicos se concentran en el Cantón antes de su recorrido por Ferrol

La concentración abierta al público se desarrollará por la mañana Jorge Meis

Este sábado 29 se celebrará la XII edición de la Concentración de Vehículos Clásicos que organiza la Escudería Automovilística Ferrol, una iniciativa que vuelve a incluirse en el programa de fiestas de San Ramón. Con las inscripciones ya cerradas, se confirma que serán más de 100 los automóviles que se dejarán ver por la ciudad. La ruta empezará en el Cantón con una exhibición abierta al público y terminará con una comida en el hotel Almirante para las personas participantes.

En el punto de partida, a partir de las 10.00 horas, el público podrá acercarse a coches clásicos de distintas marcas, épocas y modelos, que arrancarán a la 13.00 en dirección a las playas del municipio. Está previsto que a la 13.30 se pare a tomar un refrigerio en la playa de Outeiro, en Doniños, antes de continuar el recorrido con salida en la plaza de España.

La organización dispone dos vías de contacto para más datos (clasicos@escuderiaferrol.com o 629 078 956).