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Ferrol

Leire Martínez y su declaración de amor a la ciudad: 'Ferrol é casiña'

La artista, a la que precedió Paula Koops, subió al escenario a Andrés Suárez y a Miguel Sueiras, el saxofonista ferrolano que es su pareja

Cristina R. Calvo
Cristina R. Calvo
26/08/2026 01:00
Leire MartínezFerrol festas 2026
Leire Martínez abarrotó la plaza de Armas
Jorge Meis
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Llegó el pop y el fenómeno fan a la plaza de Armas con los conciertos de Paula Koops y Leire Martínez.

Desde por la mañana, las y los más inquietos, y hasta horas antes del inicio de las actuaciones, la plaza se fue llenando de jóvenes que no quisieron perderse las pruebas de sonido ni la presencia de rostros conocidos como el de Víctor Elías –de ‘Los Serrano’, pasando por Taburete y ahora director musical de Leire Martínez–.

Cuando Paula Koops salió al escenario las pancartas, banderas y mensajes la dejaron abrumada y así se lo demostró al público, que le comunicó que “en Ferrol serás siempre bienvenida”. Las muestras de cariño fueron recíprocas y las más pequeñas del concierto recibieron continuos besos lanzados por la artista, que interpretó sus más conocidos temas, desde ‘Tu carita’ a ‘Los chicos no lloran’, con baladas con mensaje como ‘Suficientemente guapa’, que supuso un impás para, enseguida, volverse un grito de ánimo “pa que salga bien”, como animó el estribillo de su tema ‘Brindemos’, un ritmo que llevó hasta el final del concierto.

concierto de Paula Koops Ferrol Fiestas 2026
Concierto de Paula Koops en las fiestasde verano
Jorge Meis

Pero la plaza de Armas se quedó pequeña momentos después, con la llegada de Leire Martínez, a la que fue posible ver ya el día anterior en las fiestas de Caranza, disfrutando de la actuación de su pareja, el saxofonista ferrolano Miguel Sueiras, y acompañada también por Víctor Elías, su director musical.

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Ese ‘feeling’ con Ferrol se demostró en una actuación en la que habló en un perfecto gallego, para desear ‘boas noites’ y asegurar que Ferrol ‘é casiña’. Tan de casa, que compartió escenario con su marido, Miguel Sueiras, y con otro ferrolano amigo que no quiso perderse las fiestas, Andrés Suárez.

Con su tema ‘Mi nombre’ dejó claro su mensaje “nunca fui tuya”, con el que arrancó una carrera en solitario que no impidió que entonase temas tan coreados como “El último vals” de la Oreja de Van Gogh, entre otros.

Leire MartínezFerrol festas 2026
El público compartió el cariño de Leire Martínez
Jorge Meis

La artista presentó un espectáculo con las canciones con la que realizó un recorrido desde la niñez, comenzando con temas del álbum 'Historias de aquella niña', que se ganó al público en todo momento, esperando una nueva visita de la que es ya una ferrolana más.

Si este martes se despidieron las fiestas de Caranza, con el duelo de DJ´s y la esperada actuación de Kike Varela, el miércoles 26 continúan todavía los festejos de Ferrol, con un único concierto, el de Celtas Cortos, que contarán cuentos musicales por su 40º aniversario –22.00 horas, Armas–.

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