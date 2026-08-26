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Ferrol

La transición ecológica centra una jornada de AJE y Repsol el 8 de septiembre

Se celebrará en Exponav y es gratis, pero hay que reservar plaza

Redacción Ferrol
26/08/2026 05:00
AJE Ferrolterra, Eume y Ortegal Conecta na Ría
AJE colabora en la organización del evento
Jorge Meis
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‘Claves empresariales para liderar la transición ecológica’ es el título del encuentro que se celebrará el 8 de septiembre en Exponav y que organizan la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia –AJE–, la confederación estatal que agrupa a las agrupaciones de emprendedores y la Fundación Repsol.

El evento contará con la participación de representantes del ámbito empresarial y de organizaciones vinculadas a la transformación energética y sostenible, que expondrán sus experiencias, estrategias y casos prácticos al público asistente.

Quien quiera participar debe saber que puede hacerlo de manera gratuita, pero debe inscribirse previamente cubriendo un formulario colgado en las redes de la asociación.

La jornada comenzará con una mesa redonda a las 11.20 horas sobre ‘Transición energética y competitividad de las empresas’, en la que intervendrán Juan M. García, de Aenor; Pablo Arjona, de la compañía de seguros Cesce; y Daniel Babío, de Repsol. Moderará Luciano Covelo, de AJE Galicia.

A las 12.40 horas, la Fundación Repsol propondrá abordar ‘El papel de los mercados de carbono y la inversión en el territorio’ con Carolina Grases, de la entidad organizadora; y Carlos Reparaz, de NTT Data.

Por último, se expondrán diferentes ‘Casos de éxito en el territorio’, a las 13.00 horas. En esta mesa redonda participarán Ricardo Castro, de Vegalsa-Eroski; Luis Rilo, del Grupo Rilo; Arancha Mañas, de la Asociación de Empresas Medioambientales de Galicia –Aproema–; y Daniel Domínguez, de Valora Consultores. Moderará Yadira Tenreiro, de AJE Ferrolterra.

La organización se propone con esta cita generar un “espacio de conocimiento, diálogo y conexión entre empresas, instituciones y agentes vinculados a la transición ecológica”. 

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