La senda que conecta la carretera Baja con la Casa do Mar, casi lista

La senda conecta la carretera Baja con la zona verde de la Casa do Mar Jorge Meis

A falta de unos remates que el Puerto espera que estén listos entre septiembre y comienzos de octubre, la senda peatonal que conecta la carretera Baja desde el aparcamiento norte hasta la zona verde de la Casa do Mar está prácticamente lista.

La empresa Noia Success es la encargada de realizar –por 82.000 euros– una obra que ha sufrido retrasos por la meteorología de los primeros meses del año y, después, por la aparición inesperada de una tubería. La pasarela tiene alrededor de 70 metros de longitud discurre por el lateral del talud del antiguo cargadero de mineral, salvando un desnivel de 12 metros.