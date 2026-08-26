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Diario de Ferrol

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Ferrol

La senda que conecta la carretera Baja con la Casa do Mar, casi lista

El Puerto espera abrirla al público entre septiembre y principios de octubre

X. Fandiño
X. Fandiño
26/08/2026 04:30
pasarela que conecta o aparcamento norte do porto coa Casa do Mar
La senda conecta la carretera Baja con la zona verde de la Casa do Mar
Jorge Meis
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A falta de unos remates que el Puerto espera que estén listos entre septiembre y comienzos de octubre, la senda peatonal que conecta la carretera Baja desde el aparcamiento norte hasta la zona verde de la Casa do Mar está prácticamente lista. 

La empresa Noia Success es la encargada de realizar –por 82.000 euros– una obra que ha sufrido retrasos por la meteorología de los primeros meses del año y, después, por la aparición inesperada de una tubería. La pasarela tiene alrededor de 70 metros de longitud discurre por el lateral del talud del antiguo cargadero de mineral, salvando un desnivel de 12 metros. 

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