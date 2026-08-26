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Ferrol

La cofradía de Ferrol organiza este jueves un showcooking de percebes y navajas

Tendrá lugar en la Sala Curuxeiras y contará con la presencia de Miguel Campos, de A Gabeira

Redacción Ferrol
26/08/2026 04:30
Imagen de archivo de una 'showcooking' en la Sala Curuxeiras
Imagen de archivo de un showcooking en la Sala Curuxeiras
Emilio Cortizas
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La Sala Curuxeiras acoge este jueves, entre las 17.30 y las 19.30 horas, una nueva jornada de showcooking y degustación abierta al público y organizada por la Cofradía de Pescadores de Ferrol en colaboración con el Grupo de Acción Local Pesqueira –GALP– Golfo Ártabro Norte. 

En este caso, los protagonistas serán las navajas y los percebes. Del bivalvo habrá una degustación de cinco elaboraciones: con granizado de lima, con crema de queso y manzana, con gazpacho, en tempura y a la plancha. 

Después tendrá lugar el showcooking del cocinero del Grupo Nova, Miguel Ángel Campos –restaurante A Gabeira–, que hará cuatro recetas con percebes: al natural, cocido en su hábitat, croquetas y merluza de la lonja con salsa verde de percebe. 

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