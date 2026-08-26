Ferrol es el puerto gallego de interés general que más crece

El gas natural licuado es una de las mercancías más importantes Jorge Meis

Las consecuencias de la descarbonización y la crisis geopolítica no han impedido que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao mantenga una tendencia positiva este año, con un incremento del 5,4% en el movimiento de mercancía en sus muelles hasta el mes de julio, posicionándose de este modo en lo más alto del ránking de las cinco dársenas gallegas de interés general, es decir, dependientes de Puertos del Estado.

El organismo que preside José Antonio Álvarez Vidal se sitúa muy cerca de los 4,2 millones de toneladas, consolidándose como el segundo puerto gallego en tráfico de mercancías, por detrás de A Coruña, que, sin embargo, registra una caída del 1,8% en el mismo periodo. Mejor le está yendo el ejercicio a la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa, con una subida del 4,5% al superar las 930.000 toneladas y también a Marín-Ría de Pontevedra, que está en números negros, con un 0,5% de aumento y 1,3 millones de toneladas. Por debajo de las cifras que marcaba a estas mismas alturas de 2025 está, además de A Coruña, Vigo, que pierde un 2,8% con respecto a los 3,2 millones que sumaba en julio del ejercicio pasado.

Del mismo modo que en los últimos meses, son los graneles líquidos los que soportan el crecimiento del puerto en términos operativos, con un incremento del 31%, hasta los 1,8 millones, convirtiéndose en la más dinámica –gracias al GNL y al fuel oil– de las dársenas españolas que superan el millón de toneladas movidas.

Con esta subida, la carga líquida se mantiene como la más importante para el Puerto, pues los graneles sólidos no superan la barrera de los 1,8 millones de toneladas. La mercancía general pierde un 9% y el movimiento de contenedores cae a la mitad.