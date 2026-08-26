El Colectivo Skate critica que se permita el Rock en Canido en el parque Antón Varela

Imagen del último Rock en Canido Juan Rey-Cabarcos

El Colectivo de Skate de Ferrol critica en un comunicado que se permita la celebración, mañana jueves, de una nueva edición del Rock en Canido en el parque Antón Varela mientras se rechaza la ubicación del skatepark en el mismo lugar.

Además, considera una "absoluta vergüenza" que "una oposición política nefasta liderada por Ángel Mato haya tirado abajo un proyecto licitado por puro interés político, actuando directamente en contra del colectivo de skate y del deporte en nuestra ciudad".

"Para Ángel Mato y el resto de la oposición", insiste, "un skatepark sí perturba el memorial, pero los orines y botellones en él, eso no. Es una auténtica vergüenza", dice en referencia al permiso para que se celebre el Rock en Canido. "Queda demostrado sin rodeos que el descanso vecinal y el monumento solo eran excusas para torpedear un proyecto necesario", añade el colectivo, que exige que se les dé "de inmediato una ubicación céntrica y digna para el nuevo skatepark".

La decisión de suspender la licitación se tomó en el pleno de julio por unanimidad. No solo votaron a favor de la moción los grupos de la oposición (el texto lo presentaron los tres grupo de manera conjunta), sino también el grupo mayoritario, el Partido Popular, con 13 de los 25 concejales de la corporación.