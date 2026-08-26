El bombero Jimmy Go completa otra maratón en Ferrol contra el suicidio

Jaime Domínguez, este miércoles en la avenida de Esteiro Jorge Meis

El bombero madrileño Jaime Domínguez, conocido como Jimmy Go desde que decidió impulsar la iniciativa ‘Romper el silencio’, completó este miércoles en Ferrol una nueva maratón, la vigésimo sexta en otros tantos días que van de mes, para dar visibilidad a la prevención contra el suicidio. En 2024 se registraron 3.953 muertes en toda España.

Domínguez cubrió los 42 kilómetros de un circuito circular trazado para la ocasión, acompañado de aficionados y compañeros que quisieron apoyarlo en este reto que comenzó en Málaga y acabará en Santiago de Compostela este domingo. El parque municipal de bomberos sirvió de centro de operaciones y hasta allí se desplazó este mediodía el alcalde, José Manuel Rey Varela, para agradecerle la idea y su aportación solidaria a la causa que busca “aumentar la sensibilización y la prevención” del suicidio.

Hasta que comenzó este mes de agosto, Jaime Domínguez había hecho cerca de medio centenar de maratones, pero este verano decidió dar un paso más y completar una cada día, para alcanzar así los cerca de 4.000 kilómetros, uno por cada persona fallecida por suicidio en 2024. El Concello ha destacado además que la iniciativa de Jimmy Go hace especial hincapié en la sensibilización sobre el bullying y la salud mental infantil “porque recuerda que hablar puede salvar vidas”.

Cuando finalice el domingo en Santiago, habrá cubierto casi 4.000 kilómetros desde el mes de abril

El regidor afirmó que “son muchos casos y todos conocemos alguno, por lo tanto es algo que tenemos muy cerca”, añadió antes de agradecer tanto al bombero como a su familia y a los cuerpos de seguridad y emergencias de la ciudad –bomberos, policía y Protección Civil– por implicarse en esta iniciativa que continúa hoy hasta la ciudad vecina de A Coruña.

“En mi familia hemos sufrido tres suicidios”, dijo Jaime Domínguez, “y como bombero he visto el impacto del silencio en situaciones que no se olvidan”. “Detrás de cada cifra”, apuntó, “hay familias, amigos, vidas marcadas para siempre. ‘Romper el silencio’ nace para abrir espacios de escucha, prevención y acompañamiento”.

El Concello puso en valor el hecho de que el deporte “pode ser tamén unha poderosa ferramenta para transmitir valores como a solidariedade, a perseverancia e a capacidade de superación”. Además de los bomberos y particulares, la iniciativa ‘Romper el silencio’ contó con la colaboración de la entidad Saúde Mental, así como particulares en tareas de avituallamiento.