El ‘Azamara Quest’ despide este jueves el mejor agosto del Puerto de Ferrol en turismo de cruceros

El 'Deutschland' visitó la ciudad la semana pasada Emilio Cortizas

El mejor mes de agosto para la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en materia de turismo de cruceros desde que en 2004 se estrenó en este tráfico llega este jueves a su fin con la visita de un viejo conocido, el ‘Azamara Quest’, que amarrará en el espigón exterior de la dársena interior a las 13.00 horas para salir, si no hay variaciones sobre la programación, en torno a las 21.00 horas.

El buque, de 181 metros de eslora, tiene capacidad para cerca de 800 pasajeros y procede del puerto de Bilbao. Cuando abandone la ría se dirigirá a su siguiente escala, Vigo.

Con este son cuatro los trasatlánticos que habrán visitado la ciudad en el mes de verano por antonomasia. Es la primera vez que la ciudad alcanza este número de escalas, lo que confirma un cambio de tendencia: durante muchos años los cruceros se concentraban en la denominada temporada baja, con alguna excepción, como fueron hace una década y media los cruceros de la Royal Caribbean.

Desde ahora hasta el final del año, Ferrol recibirá la visita de otros nueve cruceros, dos de ellos en septiembre, cuatro en octubre, uno en noviembre y dos en diciembre. Siempre que no haya cancelaciones, la ciudad cerrará el año con veinte escalas, una cifra que el Puerto espera casi triplicar una vez que comience a funcionar la terminal de cruceros de Global Ports Holding.