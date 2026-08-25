Un vehículo adaptado propio permite a la ASCM disfrutar de un verano inclusivo

Uno de los grupos durante una visita este verano ASCM

La ASCM ha diseñado un completo programa de ocio estival para disfrutar de Galicia sin barreras. “Conocer nuevos lugares, aprovechar la naturaleza, acercarse a la cultura, pasar un día en la playa o compartir una experiencia de ocio con otras personas también forma parte de la inclusión”, subrayan desde la entidad. Es por ello que la asociación ha desarrollado en estas semanas diferentes propuestas lúdicas y turismo que han permitido a personas con discapacidad y movilidad reducida disfrutar de distintos espacios y experiencias por Galicia.

Así, varios grupos de gente han podido divertirse con varias salidas en las que el ocio “se ha convertido en una oportunidad para conocer el patrimonio, la naturaleza y las propuestas turísticas de diferentes localidades”. Una de las experiencias a destacar fue la visita al Pazo de Mariñán y sus jardines, jornada en la que también tuvieron ocasión de ver el taller de Sargadelos en Sada y deleitarse con un paseo por la playa de Miño, combinando en un mismo día patrimonio, naturaleza, ocio y cultura.

El programa estival también ha contemplado otras propuestas como visitar el Laberinto de Breogán o el parque acuático de Cerceda. Asimismo, han podido desplazarse hasta puntos más alejados del sur de Galicia como las Rías Baixas, donde disfrutaron, entre otras, de la Ruta del Mejillón por la ría de Vigo y un paseo por Playa América, en Nigrán.

Varios participantes en la excursión a las Rías Baixas ASCM

“Para la ASCM disponer de un transporte adaptado propio resulta fundamental para poder desarrollar este tipo de actividades y facilitar que personas con movilidad reducida puedan desplazarse y participar en las mismas”. Así, añaden que “el ocio también es inclusión, como lo es el poder decidir dónde quieres ir y conocer lugares nuevos, gozar de una buena excursión, cosas que muchas personas damos por hechas, pero que no siempre están al alcance de los ciudadanos con discapacidad”, como señala Paula Gárate, presidenta de la ASCM.

Explica la responsable de la entidad que cuando organizan una salida “queremos que las personas participantes puedan disfrutar de la experiencia completa, es decir, del viaje, del lugar, de compartir el día con otras gentes y de descubrir algo nuevo”. Así, matiza que el transporte adaptado “constituye una herramienta fundamental para que todo eso sea posible”.

Más en septiembre

El programa de salidas tendrá continuidad el próximo mes de septiembre, el día 4, con una visita a Dumbría, donde los participantes podrán disfrutar de la Fervenza do Ézaro y del espectáculo audiovisual nocturno ‘O eco do Ézaro’. La propuesta incluye servicio de transporte adaptado y una cena campestre.

Esta acción se suma a otras de la entidad en las que se fomenta en turismo inclusivo.