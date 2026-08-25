Trofeos diseñados desde el Campus de Ferrol para ganadores del Pantín Classic

El profesor de la Eudi Pablo Fernández con el trofeo Cedida

El Campus Industrial de Ferrol no solo está presente en esta 39ª edición del Abanca Pantín Classic Galicia Pro con un stand informativo, pues de él ha salido también el diseño y fabricación de los ocho trofeos que recibirán las personas galardonadas en el QS 6000 International.

Tras el proyecto de los trofeos están el profesor de la Escuela Universitaria de Diseño Industrial –Eudi– Pablo Fernández Galdo y el técnico del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni– Juan Carlos Becerra Permuy. Ambos trabajaron en el desarrollo del proceso de fabricación con tecnologías de impresión 3D.

Biopolímero

El lema del diseño es ‘Cando unha onda se converte en memoria’ y toma como referencia directa la esencia del Pantín Classic y su relación con el océano. La pieza recrea una ola en el momento de romper, evocando su fuerza, el movimiento y la energía del agua que caracterizan el surf. La estructura interior reproduce la espuma e incorpora en su interior arena que simboliza la playa de Pantín.

La fabricación de los trofeos se hizo con filamento PLA, un biopolímero de origen vegetal obtenido la partir de materias primas renovables, mostrando el compromiso con las alternativas sostenibles