Leire Martínez, Víctor Elías y Miguel Sueiras disfrutaron de las fiestas de Caranza

La comisión de fiestas de Caranza se hizo eco de la visita Cedida

Las fiestas de Caranza llegan este martes a su fin con un éxito de organización, de público y de actividades, pero, además, concluyen con el orgullo de haber sido elegidas como evento para disfrutar de la ciudad por parte de la artista Leire Martínez, que esta noche (22.30 horas) se sube a los escenarios de la plaza de Armas, dentro de la programación de las fiestas de verano de Ferrol.

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Leire Martínez se ha desplazado a la ciudad naval días antes del concierto y en la noche del pasado lunes fue vista y fotografiada por sus fans disfrutando de las fiestas de Caranza y de la música de su pareja, Miguel Sueiras, el saxofonista ferrolano que ya el año pasado cautivó a los asistentes con su espectáculo y que repitió este año para sus paisanos.

Además de Miguel Sueiras y Leire Martínez, las fiestas de Caranza acogieron también al músico Víctor Elías, que acompañó a Leire, ya que es, además, su director musical en esta nueva etapa alejada de la Oreja de Van Gogh.

Todos ellos volverán a reunirse esta noche en Ferrol, para arropar a la cantante en su actuación, que seguirá a la de Paula Koops 21.00 horas en la plaza de Armas.