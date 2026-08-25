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Ferrol

Leire Martínez, Víctor Elías y Miguel Sueiras disfrutaron de las fiestas de Caranza

Los músicos están en la ciudad, donde esta noche actúa la cantante en la programación del Concello de Ferrol para sus festejos de verano

Redacción Ferrol
25/08/2026 17:17
La comisión de fiestas de Caranza se hizo eco de la visita
La comisión de fiestas de Caranza se hizo eco de la visita
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Las fiestas de Caranza llegan este martes a su fin con un éxito de organización, de público y de actividades, pero, además, concluyen con el orgullo de haber sido elegidas como evento para disfrutar de la ciudad por parte de la artista Leire Martínez, que esta noche (22.30 horas) se sube a los escenarios de la plaza de Armas, dentro de la programación de las fiestas de verano de Ferrol.

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Leire Martínez se ha desplazado a la ciudad naval días antes del concierto y en la noche del pasado lunes fue vista y fotografiada por sus fans disfrutando de las fiestas de Caranza y de la música de su pareja, Miguel Sueiras, el saxofonista ferrolano que ya el año pasado cautivó a los asistentes con su espectáculo y que repitió este año para sus paisanos.

Además de Miguel Sueiras y Leire Martínez, las fiestas de Caranza acogieron también al músico Víctor Elías, que acompañó a Leire, ya que es, además, su director musical en esta nueva etapa alejada de la Oreja de Van Gogh.

Todos ellos volverán a reunirse esta noche en Ferrol, para arropar a la cantante en su actuación, que seguirá a la de Paula Koops 21.00 horas en la plaza de Armas.

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