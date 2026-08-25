La ‘Álvaro de Bazán’ muestra su poderío internacional en la defensa contra misiles balísticos

Un momento del ejercicio internacional 'Pacific Dragon' Defensa

Prosigue el periplo de la F-101 ‘Alvaro de Bazán’ por aguas del Atlántico y el Pacífico tras su partida de Ferrol el pasado 12 mayo, y después de haber superado ya las 24.000 millas náuticas. El buque ha finalizado un exigente ejercicio, que se celebró en aguas de Hawái entre el 6 y 15 de agosto, embarcando, durante nueve días, al Comodoro y el Estado Mayor al completo del Escuadrón de Destructores de la Marina de los Estados Unidos, ejerciendo de buque de mando de una agrupación internacional movilizada para tomar parte en el ‘Pacific Dragon’ (PD-26), la práctica antimisil balístico más exigente del mundo que tiene carácter bianual y organiza la denominada Tercera Flota.

En esta acción participaron unidades de España, Australia, Italia, Japón, Corea del Sur, Chile y Estados Unidos, que ejerce el mando de todos los efectivos desplegados.

El ejercicio ha permitido asumir un entrenamiento en escenarios de elevada complejidad, perfeccionando procedimientos de detección y seguimiento de amenazas, el intercambio de información táctica y la actuación coordinada dentro de una arquitectura multinacional de defensa aérea y antimisil, coordinando sensores y sistemas de mando y control.

Foto de grupo con las marinas española y americana a bordo de la 'Álvaro de Bazán' Defensa

Destacan entre los principales resultados obtenidos, la integración e interoperabilidad alcanzadas, “confirmando el elevado nivel de preparación de la dotación para operar en escenarios de gran exigencia tecnológica y operativa”, como precisan desde Defensa.

La participación en PD-26 se enmarca, además, en un esfuerzo continuado de la Armada para mantener y desarrollar sus capacidades de defensa aérea integrada y contra misiles, como demuestra la participación en otros ejercicios recientes como ‘Formidable Shield 25’, enfocado en mantener el adiestramiento avanzado en este ámbito gracias al papel relevante que desempeña el sistema de combate Aegis del que disponen todas las fragatas de la línea F-100.

La experiencia acumulada por la Armada durante más de dos décadas en la utilización de este sistema de combate, ha permitido a los buques de la clase ‘Álvaro de Bazán’ participar eficazmente en entornos multinacionales de defensa aérea y antimisil y tiene su continuidad en el programa F-110, que supondrá un nuevo salto tecnológico en los sistemas de combate de la Armada.

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Se mantiene de esta manera la vigencia operativa de las F-100 “como plataforma fiable para interoperar con nuestros aliados, pudiendo ejercer además con garantías como buque de mando”, indican desde Defensa, añadiendo que “este cometido ha permitido a la Armada asumir un papel de especial relevancia dentro de un ejercicio multinacional liderado por la US Navy”.

En palabras del capitán de fragata Álvaro Zaragoza Ruíz, Comandante del buque: “la presencia a bordo del Estado Mayor de la US Navy, encargado de liderar el ejercicio, ha supuesto una responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad extraordinaria para volver a demostrar la madurez tecnológica de nuestros sistemas”, añadiendo que “actuar como buque de mando pone de manifiesto la capacidad de la Armada para desplegar en escenarios alejados de territorio nacional, asumir responsabilidades de mando y defensa, y operar plenamente integrada con las marinas aliadas más avanzadas del mundo, con especial mención a la US Navy”.

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la presencia a bordo del Estado Mayor de la US Navy, encargado de liderar el ejercicio, ha supuesto una responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad extraordinaria para volver a demostrar la madurez tecnológica de nuestros sistemas Álvaro Zaragoza, comandante de la F-101

Zaragoza remarcó que la participación en este tipo de ejercicios avanzados de defensa contra misiles balísticos “supone influencia estratégica, prestigio profesional y credibilidad internacional”, reafirmando además el compromiso de España.