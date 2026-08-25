Ferrol define las líneas estratégicas para su candidatura de la Unesco

La participación y el apoyo de la ciudadanía es clave para la candidatura AEIG

La Xunta de Goberno Local (XGL), en su sesión de este martes, dio luz verde a la memoria de proyectos e iniciativas que se celebrarán durante los próximos meses de cara a avanzar la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Unesco y a lograr el apoyo de la ciudadanía.

Así, el documento establece siete líneas de actuación estratégicas que van desde actuaciones de carácter general hasta propuestas más concretas. Dentro de las primeras, de este modo, se encuentra un plan de medios que buscará visibilizar la postulación ferrolana a través de “narrativas e historias únicas” de la ciudad; la elaboración de merchandising específico tanto para la población como para los regalos institucionales; y la creación del programa ‘Embaixadores do patrimonio’, que a su vez girará en torno a dos ejes: una campaña audiovisual con testimonios de ferrolanos con perfiles diversos, y una red de establecimientos comerciales y de hostelería con formación y material informativo.

En cuanto a las segundas, el Concello impulsará la sexta edición tanto del Festival Ilustrado como de la Semana do Patrimonio Invisible, destacando de ambas la gran aceptación que tuvieron en años anteriores. Las novedades del presente ejercicio, por tanto, serán dos: por un lado, la celebración de un ciclo de actividades centradas en el castillo de San Felipe para todos los públicos. Estas propuestas buscarán situar el BIC como “un referente turístico e educativo” de cara a trasladar su importancia histórica, arquitectónica y estratégica.

Y, por otro, la organización de un congreso científico con motivo del 300 aniversario de la declaración de Ferrol como ciudad departamental. La iniciativa buscará reunir a expertos en diversas materias para la celebración de conferencias y un monográfico.