El TSXG declara improcedente el despido de un operario de una auxiliar de Navantia

El profesional trabajaba en el interior de las instalaciones de Navantia Fene AEIG

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso presentado por la defensa de un operario de una auxiliar de Navantia despedido, después de que el Juzgado de lo Social de Ferrol declarase el cese como procedente, revocando la sentencia inicial.

Según detalla el organismo judicial, los hechos se remontan al mes de mayo de 2025, cuando el afectado se encontraba trabajando en el astillero de Fene. Tras una discusión con un compañero, el hombre abandonó su puesto sin avisar a nadie, “lo que motivó que el encargado asumiera sus funciones y el resto de la plantilla permaneciera más horas”, detalla el escrito.

A consecuencia de esto, la compañía le comunicó días después su despido disciplinario por cometer dos faltas muy graves, como recoge el artículo 82 del convenio colectivo provincial del sector siderometalúrgico. A este respecto, el TSXG considera que, si bien la ausencia injustificada del puesto de trabajo figura como una infracción severa en el pacto laboral, la sanción resulta desproporcionada al no acreditarse que dicha acción “haya supuesto un riesgo para la salud de la plantilla”, un accidente o un perjuicio equivalente a la empresa.

Asimismo, la sala tampoco aprecia que este comportamiento entre en el supuesto de “fraude, deslealtad o abuso de confianza” recogido en el convenio, por lo que determina que la conducta “no es constitutiva de infracción disciplinaria”.