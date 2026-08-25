El teniente de navío Miguel Aguirre, nuevo responsable de la Unidad de Buceo de Ferrol

El nuevo responsable ya estuvo destinado en la Ubufer durante cinco años Armada

La Unidad de Buceo de Ferrol (Ubufer), que tiene su base operativa en la base local de A Graña, cuenta desde principios del presente mes con un nuevo responsable. Se trata del teniente de navío Miguel Ángel Aguirre Fontenla, quien en su día había ejercido ya de segundo comandante de este servicio, relevando en el puesto a su homólogo Manuel Ramos Gesteiro, quien ha asumido la jefatura de la Ubufer con carácter interino durante el último año y medio, como informan desde la Oficina de Relaciones Públicas del Arsenal.

De este modo, Aguirre regresa a una unidad en la que ya estuvo destinado durante cinco años como segundo comandante. Aguirre es especialista en Tecnología del Buceo desde 2018 y cuenta con experiencia previa a bordo de diferentes buques de la flota durante su anterior etapa, tiempo en el que participó en el planeamiento, coordinación y dirección de operaciones de búsqueda y rescate de náufragos, protección del patrimonio cultural subacuático y mantenimiento y reparación a flote de buques.

Antes de asumir el mando, estuvo destinado en la Oficina de Comunicación de la Armada, en el gabinete del Ajema, donde también adquirió experiencia en el ámbito de la comunicación institucional.

Gran tradición

Con una tradición cuyos antecedentes en Ferrol se remontan al siglo XVIII, la Unidad de Buceo de Ferrol continúa combinando experiencia, especialización técnica y preparación operativa. Su trabajo, desarrollado en gran medida bajo la superficie y alejado de la vista, contribuye diariamente al sostenimiento de los buques de la Armada, a la protección de las instalaciones navales y a la seguridad de los espacios marítimos del norte de España.

Este servicio está integrado en el mando de las unidades que constituye la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol (Marfer), manteniendo su disponibilidad para actuar tanto en instalaciones y buques de la Armada como, cuando así se determina, en colaboración con otros programas e instituciones. Su zona de responsabilidad se extiende por el norte peninsular, desde el río Miño hasta el Bidasoa.

La Ubufer tiene competencias en la zona norte, desde el río Miño y hasta el Bidasoa

La Ubufer cuenta con personal especializado en diferentes modalidades de buceo militar, entre ellos buzos, buceadores cazaminas, desactivadores de explosivos subacuáticos, nadadores de salvamento y rescate y personal sanitario con formación específica en accidentes de buceo.

Miembros de la unidad realizando labores subacuáticas Armada

Además cuenta con diferentes equipos de buceo autónomo y de suministro desde superficie, embarcaciones, vehículos y cámaras hiperbáricas, fija y portátil. Su adiestramiento periódico les permite mantener un elevado grado de disponibilidad y responder con rapidez y seguridad ante intervenciones de diversa naturaleza.