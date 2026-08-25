El PP volverá a llevar al Senado la problemática del ferrocarril en el municipio

Momento del encuentro celebrado este martes entre los populares y el Foro Cidadán Cedida

El Partido Popular ferrolano volverá a solicitar en septiembre la comparecencia en el Senado del ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar cuenta de la falta de avances en las actuaciones de mejora de la red ferroviaria en el entorno de Ferrolterra.

Así se lo trasladaron este martes los senadores José Manuel Rey y Verónica Casal a los representantes del Foro Cidadán en una reunión de trabajo convocada para abordar los últimos avances en las reivindicaciones de este colectivo. De este modo, los populares abogaron por “seguir utilizando todas las vías institucionales disponibles” para lograr que se acometan algunas de las actuaciones requeridas, como la electrificación de las vías, el aumento de frecuencias o el desarrollo del demandado ‘bypass’ de Betanzos.

De igual forma, los representantes afearon a Puente que incumpliese su palabra de celebrar un encuentro en el que participase su departamento, así como la Xunta, los Concellos afectados y el propio Foro Cidadán.