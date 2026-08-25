Alberto García (Celtas Cortos): “No hay que sobrevalorar el poder de una canción, la lucha está en la calle, en la implicación de cada uno”

Celtas Cortos celebra cuarenta años en la música Archivo

Celtas Cortos llega hoy a Ferrol para ofrecer un concierto dentro de su gira ‘Contando cuentos’ que celebra sus 40 años en la música. Actuará en la plaza de Armas, a las 22.00 horas. Hablamos con Alberto García, violinista y trombonista del grupo.

La gira está resultando ser un éxito y se ha ido ampliando con nuevas fechas. ¿Sienten que el esfuerzo de todos estos años merece la pena?

Un esfuerzo correspondido siempre merece la pena. Nos consideramos corredores de fondo y esta es una etapa más de la que estamos dispuestos a disfrutar por ser tan especial.

¿Cuál cree que es el secreto o la fórmula para construir una carrera musical tan larga, teniendo en cuenta, por otra parte, la cultura de consumo rápido que se ha extendido en los últimos tiempos?

No somos conocedores de la fórmula ni creemos que lo sabremos nunca. Tan solo hemos confiado en nuestro trabajo y en nuestro modesto saber hacer. Después de tantos años, sólo faltaría que no hubiésemos aprendido nada.

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¿Cómo ha cambiado la relación de Celtas Cortos con los tiempos de la industria discográfica?

Hace muchos años que nos divorciamos de la “industria discográfica”. Hace mucho que somos nosotros mismos responsables integrales de cada disco que sale de nuestras manos. Las compañías son un arma de doble filo, ciertamente apoyan, pero también reclaman su parte, no siempre merecida.

El grupo tiene un directo muy potente, con una calidad extraordinaria que mejora el trabajo en estudio. Tienen dos álbumes en directo, pero ¿les pesa no haber sacado más trabajos de conciertos?

El año pasado tuvimos una experiencia orquestal (con Virtuos Mediterrani) que no tuvimos oportunidad de recoger. Quizá sea un momento de nuestro recorrido musical que hubiera merecido la pena grabar.

¿Cómo ha afectado a su estilo musical la irrupción de nuevas modas o nuevas tendencias?

Siempre estás influido por todo lo que te rodea, incluidas las nuevas maneras de hacer, componer, sonar. Todo el mundo aprende de cada cosa que ve o escucha. Las redes son un monstruo que infecta, pero también enseña y es una oportunidad, diría, de aprender y ver a muchos.

¿Creen que en el momento actual falta cierta crítica social desde grupos con éxito de público? ¿Hay reticencias a la hora de exponerla?

El mundo del rap está lleno de artistas que arremeten contra injusticias, abusos, contradicciones del sistema, etc., siempre hay artistas dispuestos a enfrentarse a algo que lo merezca, pero tampoco hay que sobrevalorar el poder de una canción. La lucha está en la calle, en el día a día y en la implicación de cada uno.