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Diario de Ferrol

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Ferrol

Yoly Saa | “O deporte ensinoume que unha persoa, sen o seu equipo, non é nada”

A cantante e compositora pontevedresa será a encargada de abrir o cartel musical das festas de verán da cidade tralo pregón das ‘talentiñas’ Sofía Hernández e Antía Barona

X. Fandiño
X. Fandiño
21/08/2026 05:00
Saa publicará novo disco no mes de novembro
Saa publicará novo disco no mes de novembro
Cedida
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A artista pontevedresa Yoly Saa, un dos nomes con maior proxección da música galega, actúa por primeira vez na cidade e farao ante milleiros de persoas tralo pregón das ‘talentiñas’. 

Este outono sairá o novo álbum. Que vai atopar nel a xente que a segue desde os seus inicios? 

Si, en novembro. É un álbum moito máis positivo porque o anterior fala de cousas máis densas a nivel emocional, como a ansiedade e a depresión, un círculo vicioso de sentimentos negativos. Despois de facer ese disco e tendo en conta que estou nun bo momento persoal e profesional, apetecíame algo máis livián. Ás veces confundimos o simple con menos calidade, pero creo que non ten nada que ver, só que as emocións que van dentro son máis positivas. O oínte atopará un disco máis parecido probablemente a ‘Golpes de fe’ en canto a son, pero investigando algunhas novas liñas. Hai unha peculiaridade e é que levo varios anos formándome en produción musical e por fin neste disco hai dous temas da miña produción. Sinto que estou atopando o meu son, que probablemente sexa o máis difícil neste mundo. 

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Ao final, os discos son reflexo do estado de ánimo de cada momento, non se pode enmascarar. 

É inevitable. Falo de cousas que me pasan e cústame moito saírme de min, aínda que si que o fago cando compoño para outra xente porque teño un feedback claro, un exercicio de empatía nese man a man co artista. Pero, en liñas xerais, non concibo a música sen falar das cousas que me pasan e iso está ligado directamente co estado de ánimo que teña nese momento. 

Luz Casal e Malú son dúas artistas de primeiro nivel para as que xa compuxo temas. Vai seguir afondando nesa liña? 

Por suposto. Compoñer para outra xente é un exercicio de empatía e de deixar o ego a un lado, que, para ser sincera, creo que os artistas necesitamos facelo. Traballar para outra persoa, estar ao servizo da música, do que necesita a canción e non do que ti cres que está mellor ou do que a ti te move máis, é un exercicio de humildade brutal. Non podería elixir: encántame facer as miñas cancións e que a xente as cante, pero tamén me gusta sentar con outros músicos, artistas ou produtores e poder aprender de todo o mundo. 

A súa paixón pola música vénlle de familia, pero hai unha persoa importante na súa carreira, Andrés Suárez... 

É o principal culpable de que poida dedicarme a isto. Cando cheguei a Madrid había un concurso para telonealo e gañei. A el gustoulle o meu proxecto e levoume con el a cantar en varios sitios. Deume un altavoz nese momento e unha oportunidade que doutra maneira non tería porque eu tocaba no metro... Creo que algo del viuse reflectido en min. Axudoume moitísimo a encamiñar a miña carreira. 

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Que importancia ten na súa carreira musical o feito de ter practicado deporte de alto nivel? 

Apórtame moitas cousas, pero as dúas máis importantes son, por un lado, a disciplina, porque este mundo pode ser moi duro e, independentemente do que pense a xente, despois de nove anos dedicándome a isto, empezo a entender que non é tanto que a xente triunfe polo talento, que é algo que damos por feito, senón por que non te deas por vencida. É unha vida con tantas subidas e baixadas, dependes tanto da validación externa, que ás veces o mais difícil é manter a cabeza no seu sitio. Esa disciplina de enfocarme cando estou cansa emocionalmente permíteme estar aquí. Por outro lado, xogaba a un deporte de equipo que me axudou a entender que non son nada sen o meu equipo, sen os meus músicos, sen a miña discográfica, sen a xente que fai que o proxecto vaia para arriba. 

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