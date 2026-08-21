Vuelve el 'noitebús' por dos días para disfrutar al máximo las fiestas de Caranza

La orquesta Panorama City será uno de los platos fuertes de la noche del viernes Cedida

La celebración de la patrona de Caranza se estrena oficialmente este viernes 21 con la gran cita para los más pequeños en la plaza de la calle Cádiz, donde habrá fiesta de la espuma, de 16.00 a 19.00 horas. Después de los conciertos de Los Limones y Malditos Pendejos, por la noche actuarán Unión y Fuerza y Panorama City, por lo que desde la comisión ponen a disposición un servicio especial de autobús, con el objetivo de facilitar la movilidad entre las actividades del centro de Ferrol y las de su barrio.

Aunque este jueves se estrenó la actividad de las fiestas con la Xornada Aberta de Remo en la playa, los festejos como tal se desarrollarán desde este viernes 21 por la tarde. Los autobuses partirán de la plaza de Galicia (Correos), desde las 23.00 a las 00.00 de este primer día oficial, en viajes continuos, y el sábado 22 a las 23.30, en un único trayecto.

Sábado

Este sábado 22 se alcanzará uno de los más grandes días de los cinco que abarca la programación, empezando ya con la comida a precios populares en el campo de la fiesta, localizado en las inmediaciones del parque infantil de la playa. Desde la 14.00 se empezarán a servir las raciones y a partir de las 15.00 actuará el grupo A Pelo, tributo a Platero y Tú.

La cucaña estará preparada para empezar la competición a las 17.30 y, una hora después, empezará el maratón musical con el recorrido por el barrio de Os Charangos de Neda. Sintrom ni Son les dará el relevo a las 19.30 y La Promesa a las 22.00.

Después de los fuegos artificiales de medianoche será el turno de la popular orquesta América de Vigo, un pase gratuito patrocinado por el Concello de Ferrol como parte de las fiestas. Para terminar la noche, DJ Hormi se pondrá a los controles y la patrona continuará celebrándose hasta el martes.