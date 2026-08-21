Nuevas voces para el pregón de las fiestas de “todos los ferrolanos”: Antía Barona y Sofía Hernández

Sofía Hernádez y Antía Barona. Pregoneras Fiestas 2026 Emilio Cortizas

Justo antes del concierto de Cadena 100, este viernes 21 a las 20.15 horas, subirán al escenario las pregoneras más jóvenes de los últimos tiempos de las fiestas de Ferrol: las cantantes Antía Barona y Sofía Hernández, de 16 y 15 años, respectivamente. Ambas fueron ganadoras de las dos últimas convocatorias de O Talentiño en la categoría de vocalistas, un concurso que las ha unido en lo musical hasta el punto de formar equipo y tener prevista ya su primera actuación juntas, a final de mes, en la celebración de las Carrozas de Covas.

Cuando les sonó el teléfono a estas artistas y resultó ser el alcalde no podía suscitar en ellas otra reacción: “¡qué fuerte!”, expresa Sofía Hernández, apuntando como única pista que en el discurso estarán reflejadas “las cosas que tenemos en común todos los ferrolanos”.

De esta manera, invitan al público a vivir las fiestas juntos desde este auténtico inicio, en la plaza de Armas, y Antía Barona anima especialmente a un colectivo que normalmente no siente esta llamada, ya que “a lo mejor transmitimos temas que conecten más con gente joven”.

Trayectorias

Las pregoneras de este año, aunque llevan desde muy pequeñas aprovechando el instrumento que va consigo siempre, sí recuerdan un momento concreto en el que su propia pasión les pidió mayor dedicación.

“En la cuarentena hicimos un grupo, la familia, y hacíamos vídeos que subíamos por ahí, yo cantando, mi madre con el piano y mi padre con la guitarra”, rememora Sofía, que a partir de entonces tuvo claro que quería apuntarse a clases de canto, en A Escola da Vaca.

Ya antes de ese período, Antía había recibido clases durante un año, hasta 2023, “cuando entré en segundo de la ESO, y volví porque dije ‘esto es lo que quiero’”, señala la cantante, que en su caso eligió la RockSchool Center, aunque sus gustos musicales pueden ir desde ritmos urbanos como el reguetón “hasta rock de los 80, pop, Ariana Grande...”.

Sofía tampoco se moja con un estilo, aunque como se puede apreciar tanto en su paso por O Talentiño como por el programa televisivo ‘La Voz Kids’, sí que es consciente de su predilección, no intencionada, por un idioma para las canciones, el francés, a pesar de que también canta en gallego, inglés y castellano.