Las playas de la zona mejoran en accesibilidad, las piscinas todavía no

La pasarela de acceso a la caseta de socorrismo de la playa de Caranza Daniel Alexandre

El ocio estival sigue siendo un recurso poco accesible para un sector de la población como son las personas con movilidad reducida, quienes cada año deben hacer un estudio previo para conocer los arenales en los que poder disfrutar de una tarde de playa en pleno verano, y hacerlo con las mínimas garantías, algo que no es posible siempre, ya que muchas no están debidamente preparadas.

Listados como los elaborados por Cogami suspenden a la práctica totalidad de las playas de Ferrolterra en este capítulo, si bien desde la Asociación Sociocultural ASCM se matiza que la situación en la comarca ha ido mejorado, muy lentamente, pero lo hace con la incorporación de nuevas mejoras cada campaña y arenales aptos para el disfrute.

La presidenta de la entidad, Paula Gárate, sitúa a la playa de Caranza como la mejor opción que tienen hoy en día las personas con movilidad reducida en la zona. “Los accesos pueden mejorar, eso siempre, pero sin duda es la más accesible y más cómoda de Ferrol”, asevera.

En A Graña, con un entorno un poco más complicado, la playa aprueba en lo relativo a criterios de accesibilidad. Cabe destacar que muchas playas, por las condiciones de sus mareas y la fuerza de las olas, resultan a veces menos adecuadas para el baño, de ahí que playas de interior como las citadas se consideren más oportunas. No obstante, ninguna debería ser excluyente por su situación, como no lo son tampoco para la población general, “haya bandera roja o medusas, todas deberían ser igual de accesibles, al menos en la arena y para disfrutar del entorno”.

En Doniños, con servicio de silla anfibia junto con Caranza, su uso aquí es muy limitado, como precisa Paula Gárate, debido a que “el baño no siempre es fácil aquí”.

Suspende, en cambio, en esta radiografía de las playas locales, y con “un muy deficiente”, la de San Jorge, ya que este arenal, con una pasarela que se ha puesto nueva el año pasado, “ha tenido poco o nada en cuenta a las personas con problemas de movilidad” en esta mejora. “Es imposible, no se ha pensado para gente con movilidad reducida ni de lejos y acceder a los servicios de socorrismo es misión imposible”, afirman desde la ASCM.

Municipios como Mugardos, Ares, Cabanas o Valdoviño, entre otros, han avanzado mucho en los últimos tiempos y ofrecen cada vez más alternativas en sus playas para la población con limitaciones de la movilidad. En el caso del municipio valdoviñés sus sillas autopropulsadas han sido muy bien acogidas, dado que permiten disfrutar del baño con un mayor grado de autonomía, “en las anfibias, por lo general, te sientas y es otro quien te lleva, aquí eres tú quien se mueve”, precisa Gárate.

Las zonas de sombra, personal de acompañamiento o aseos adaptados son inexistentes por ahora en los arenales de la comarca, que mejoran sí, pero siguen siendo deficitarios en algunas demandas básicas que permitan disfrutar de un día de playa en igualdad de condiciones con la población en general.

Hasta la fecha cuestiones como personal de apoyo, aseos adaptados o zonas de sombra son todavía una quimera

De lo que sí que no tienen dudas desde la ASCM es que las piscinas municipales, a excepción de la de O Couto, en Narón, “no son, para nada, accesibles” y hay mucho que mejorar en este ámbito en todos los concellos.

Solo la piscina de O Couto, de reciente construcción aprueba en el apartado de la accesibilidad Cedida

Recursos obligados e información

Para que una playa sea accesible a quien se desplaza en silla de ruedas, con un andador o bastón, debe tenerse presente su llegada al arenal. Es fundamental que los ciudadanos puedan estacionar sus vehículos en una zona próxima al área de baño, en una plaza debidamente habilitada, y señalizada. No pueden faltar las pasarelas de acceso al arenal ni otros elementos de apoyo como andadores, bastones, una silla anfibia para el baño y que tanto las duchas como los aseos y vestuarios resulten accesibles.

Algo fundamental también, como relata la presidenta de la ASCM, Paula Gárate, es que cada Ayuntamiento ofrezca información detallada de sus recursos para personas con problemas de movilidad. “Si no sabemos que existen, no los vamos a poder utilizar”, lamenta.