El Concello otorgará una nueva prórroga a las obras de rehabilitación en Recimil

La reforma de la calle Ares es la única que sigue en plazo Emilio Cortizas

El gobierno local de Ferrol otorgará a las empresas adjudicatarias de las obras de rehabilitación exterior de varios inmuebles en el barrio de Recimil una nueva prórroga. Así lo confirmaron este jueves fuentes municipales, que detallaron que los trabajos en sí “se están desarrollando en plazo”, pero que, a causa de una demora “en la retirada de los cables en fachada” por parte de la compañía eléctrica, no podrán finalizarse en la fecha fijada durante la extensión previa.

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A este respecto, desde el área de Urbanismo se señaló que dos de las actuaciones –no se detalló cuales, pero por su estado se puede aventurar que se refieren a las que se están acometiendo en las unidades vecinales 1-4 de la calle Neda y el 22 de la carretera de Castilla– se encuentran a un 88% de su ejecución, de modo que, con dicha extensión, se espera que puedan estar terminadas “a finales de septiembre”. Como se recordará, a día de hoy hay cuatro intervenciones de rehabilitación exterior en marcha –las dos mencionadas, otra en el número 8 de este último vial y una cuarta en el 3-4 de la calle Ares–, así como una interior de seis viviendas en Narón y la reforma del antiguo Bambú Club.

Lentitud

“La verdad es que están quedando muy bien”, señala la presidenta a la Asociación de Vecinos de Recimil, Isabel Riveiro, que si bien celebra que estos proyectos salgan adelante, también lamenta que “vayan lento”. “Yo veo, por ejemplo, que la que está encima de Roberto –en referencia a Carretera de Castilla, 8– lleva dos meses en los que no se ve movimiento de gente”, apunta, incidiendo que, por ello, la principal preocupación de los residentes de la zona es el impacto que dichos retrasos puedan tener en futuras intervenciones en el área.

En la unidad vecinal 1-4 de Neda tan solo quedan por finalizar algunos remates y el túnel de acceso a As Pontes Emilio Cortizas

“Van despacio, pero van haciendo, y a ver si siguen”, insiste, afirmando que una de las aspiraciones de la entidad es el conocer el proceso de planificación de los proyectos, pues a día de hoy la elección de inmuebles a rehabilitar en el barrio se antoja aleatorio. Asimismo, al ser proyectos por lo general sufragados por otras administraciones –las dos de la carretera de Castilla y la de la calle Neda, por ejemplo, han sido financiadas con los fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central–, la AVV solicita también actuaciones complementarias para subsanar deficiencias sin tener que esperar a las iniciativas de mayor calado.

Motivos del retraso

En cuanto al estado de los diferentes proyectos, lo cierto es que su ejecución estuvo condicionada por multitud de factores que ya auguraban un retraso en todos ellos, tales como las condiciones atmosféricas de comienzos de año, otras actuaciones en la zona que no permitían el desarrollo de los trabajos –como el arreglo de canalizaciones frente a los dos inmuebles de la carretera de Castilla– e incluso la necesidad de actualizar y relanzar las licitaciones al quedar desiertas en su primer intento –Ares 3-4, por ejemplo, fue anunciada en abril de 2025, pero hubo que repetir el proceso y no fue adjudicada hasta marzo de 2026, casi un año más tarde–.

Así, con la excepción de esta última, el calendario inicial establecía que todas las intervenciones debían acabar entre los meses de mayo y junio. No obstante, por estos y otros motivos esgrimidos por las empresas adjudicatarias, se optó por ampliar el plazo de ejecución hasta finales de agosto, una fecha que ahora se extiende, en un principio definitivamente, hasta septiembre.

Intervención más compleja

Como se señaló, los dos proyectos más avanzados a día de hoy son el de la unidad vecinal 1-4 de la calle Neda y el número 22 de la carretera de Castilla. El primero, adjudicado en agosto de 2025 a Xestión Ambiental de Contratas por 1.032.283 euros –de los cuales 999.000 están sufragados a través de una ayuda comunitaria–, es el más complejo a nivel técnico, pues, al contrario que el resto, engloba dos bloques de viviendas diferenciados aunque conjuntos. De hecho, si bien se realizaron labores simultáneas en las dos partes del inmueble, el grueso de las obras se realizó de forma individual, comenzando por el 3-4.

El frontal de Castilla 8 sigue inacabado Emilio Cortizas

De este modo, la primera ‘mitad’ ya está totalmente terminada, así como la sustitución de la cubierta, las chimeneas y los canalones y bajantes de toda la unidad vecinal. Quedaría por terminar, por tanto, el interior del túnel de conexión con la calle As Pontes y algunos remates en el lateral de la intersección con Ares, además de recolocar en las fachadas el cableado del suministro energético.

Carretera de Castilla

Castilla 22 –que acomete Xestión Ambiental, por 351.529 euros– también presenta un estado de ejecución muy avanzado, con la cubierta, las carpinterías y el aislamiento exterior –incluido el revestimiento– ya completado, si bien aún no se ha aplicado la pertinente capa de pintura. Como dato curioso, de los dos inmuebles que se están reformando en este vial era el que, en marzo de 2026, contaba con un mayor retraso, pues ni tan siquiera habían comenzado los trabajos como tal, aún habiéndose formalizado el contrato apenas dos semanas después del de Castilla 8. No obstante, a día de hoy, no solo ha adelantado a este último, sino que además se encuentra muy próximo a ser terminado.

Respecto al inmueble más cercano al mercado municipal de Recimil –adjudicado a Eiffage por 265.606 euros–, su grado de ejecución es desigual, en tanto a que los laterales y la parte trasera, así como las carpinterías de estas fachadas, están prácticamente finalizadas, restando únicamente la parte inferior de las mismas, dado que, simultáneamente, se está interviniendo en la calzada. El frontal, no obstante, se encuentra en un punto completamente diferente del resto del edificio, con las ventanas y el portal ya cambiados, pero con las placas de aislante a medio colocar.

Aún en plazo

Por último, la reforma de la unidad vecinal 3-4 de la calle Ares, que acomete Xestión Ambiental de Contratas por 523.320 euros, es de las cuatro la única que se encuentra en plazo. Y es que, al haberse adjudicado a mediados de marzo y contar con un período de ejecución de seis meses, la empresa tendría como mínimo hasta finales de septiembre para entregar las obras sin necesidad de una prórroga.

Pese al retraso inicial, las obras del número 22 de la carretera de Castilla están muy avanzadas Emilio Cortizas

En cualquier caso, los trabajos se sitúan en una fase temprana de ejecución, habiéndose completado la colocación de la capa de aislante en la trasera del edificio –que da a la calle Dez de Marzal–, pero solo parcialmente en el frontal y los laterales. Asimismo, en la cubierta aún no se ha comenzado a actuar, al igual que en las carpinterías, ventanas y portal, que ya están almacenadas junto al edificio.

Soluciones provisionales

Volviendo a las demandas vecinales, desde la AVV de Recimil se denunció que muchos de los edificios aún pendientes de rehabilitar presentan problemas de filtraciones en sus tejados, señalando que no es viable para los residentes tener que esperar a que se ejecute la rehabilitación integral para solventar dichas deficiencias. A modo de ejemplo, Isabel Riveiro señala el caso de una habitante del barrio de 84 años a la que, durante los temporales de comienzos de año, primero “le voló” parte de la cubierta de su edificio y después las chapas que colocó el Concello como solución provisional.

De igual modo, también solicitan una mayor coherencia a la hora de seleccionar las viviendas que se van a arreglar, apuntando que desconocen el proceso de selección. “A mí lo que me extraña es que, aquí en la carretera de Castilla, hicieron el primero y el último. ¿Y los que están en medio, no los van a hacer?”, pregunta, incidiendo en que se han ido arreglando inmuebles individuales de cada calle en lugar de actuar por áreas, lo que trae consigo una degradación de las mismas.