Bombai | “La gente no es tonta y le gusta escuchar cosas bien hechas y música en directo”

Bombai lleva más de una década en lo más alto Cedida

Conocido como el ‘grupo del buen rollito’, Bombai llega a Ferrol este viernes con una de las canciones del verano, ‘Quédate conmigo hasta el amanecer’, aunque su trayectoria es mucho más y ya supera la década.

¿Cambia el directo en función de si son unas fiestas de verano o un auditorio?

Las canciones y la manera de tocarlas es la misma, pero sí cambia esa energía de cuanto estás en el escenario delante de miles de personas. Cambia el clima. Las giras de invierno tienen su parte bonita, son más íntimas, pero el verano nos encanta porque para nosotros actuar en Ferrol va a ser algo que recordaremos siempre por la gente y por escuchar muchas más voces de lo normal cantando nuestros temas. Eso es un plus para el artista y te sube el ánimo a tope, al 100%.

Disfrutan de un gran momento, sonando en todas las emisoras y con el favor del público. ¿Cómo lo están viviendo?

Como un sueño, la verdad, como algo que siempre esperábamos conseguir. Cada año vamos sumando un poco más, subiendo en escalón y este 2026 es muy bueno, nos reafirmamos en el mundo de la música, hemos superado los 10 años de trayectoria con la suerte de estar consolidados, con cada vez más gente unida a la familia Bombai, sintiéndose más dentro del proyecto. Cuando pasan los años y sigues en el mundo de la música, la gente empatiza más contigo y te tiene un cariño especial, después de tanto tiempo compartiendo tu música.

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¿Cuál es el secreto par mantenerse en un mundo tan competitivo y cuando la identidad del grupo no es la ‘mainstream’?

El secreto es trabajar mucho, no perder la ilusión y la esperanza. Saber que después de una canción o de un éxito viene otro y que tenemos la capacidad para poder hacerlo. Sabemos que el futuro de Bombai es un futuro con mucho trabajo por delante y estamos convencidos de que tenemos muchísimo más que dar. Respecto a los otros estilos musicales, está muy en auge la música de banda, la música en directo, la gente no es tonta, le gusta escuchar las cosas bien hechas y la música en directo. Eso no falla y no se pierde, no se va a perder nunca, ni con la IA, ni con el reguetón, ni con los ritmos más urbanos, que también tienen su público. Hay público para todo y nosotros vamos a tener el nuestro siempre.

¿Es el directo lo que marca la diferencia entre lo real y lo que no?

El directo es lo más importante de una banda. Todo lo que se crea a partir del directo tiene muchísima verdad, no se puede ocultar. Nosotros hemos nacido en la calle, tocando en los bares y eso es lo que nos mantiene vivos y la materia prima que va a mantener en auge un proyecto que creció hace once años y que día a día vamos mejorándolo, teniendo la base del directo, de la improvisación y de enchufar un cable: yo creo que es lo más sano y lo más real que hay en el mundo de la música y la gente no quiere dejar de verlo y de sentirlo.

¿Qué supuso ‘Solo si es contigo’, con Bebe, en su historia?

Es el pilar de todo el proyecto. La primera canción de cualquier artista es el pilar de cualquier proyecto: cuando una primera canción funciona es fácil que el público que te ha conocido, te ha seguido a raíz de esa canción, de ese sonido, de ese momento que ha vivido, es más fácil que se queden en el barco. A nosotros nos ha funcionado muy bien y sigue haciéndolo, pues es un tema cargado de nostalgia; nos ha traído cosas muy buenas y a día de hoy seguimos viviendo la estela de esa canción.

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¿Cree que los ritmos actuales del sector de la música son demasiado rápidos y dejan poco tiempo para reposar la creación?

Nosotros no sacamos una canción cada viernes, por ejemplo, como hace muchísima gente. Cuidamos mucho las canciones, las composiciones, pegamos dos o tres temas al año, donde todo lo que sacamos está cuidado. Es verdad que todo se sucede muy rápido, pero nosotros estamos fuera y es como si estuviéramos viviendo en otro mundo. Nos está funcionando muy bien. No hay ningún secreto para triunfar, para quedarse o no: la clave es ser uno mismo y seguir tu camino y la gente cree en ti cuando tú eres real y cuando tú eres fiel a lo que haces y a tu proyecto.