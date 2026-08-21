Alaska | “Nosotros siempre estuvimos en la industria y al margen de la industria”

Olvido Gara, en su actuación en Amboage en 2019 Jorge Meis

Regresa Fangoria a las fiestas de verano en la ciudad después de siete años. En 2019, Alaska y Nacho Canut actuaron en Amboage y esta noche se subirán al escenario de la plaza del Concello con un espectáculo que repasará los grandes éxitos de la banda y, también, algunos de los temas de su último disco, ‘La verdad o la imaginación’. “En los conciertos que estamos haciendo este verano hay canciones de ese nuevo disco”, explicaba este jueves Alaska, “pero es un repertorio más variado y amplio, más de singles, que es lo que intentamos hacer cuanto tocamos en fiestas o en festivales”.

Con 50 años de trayectoria a cuestas y todos los cambios que ha habido en este tiempo, ¿cómo valora el éxito de público que sigue teniendo Fangoria?

Nacho y yo tendemos al dramatismo, supongo que porque cuando éramos adolescentes y tuvimos el primer grupo lo único que escuchábamos era que éramos horribles y que no íbamos a llegar a nada, así que eso se ha quedado en nosotros. Cuando vamos a tocar y vemos que hay gente, decimos. ‘¡Qué increíble’. A veces vamos a un sitio y nos preguntamos: ‘¿Pero quién va a venir hoy aquí?’. Pues sí: hay gente y nos sigue sorprendiendo, no te acostumbras, no lo das por hecho.

En este tiempo, con los buenos y los malos momentos, han sido capaces de preservar esa química entre los dos, con nuevos trabajos.

Para nosotros quizás sería aburrido no hacer cosas nuevas. Creo que eso ya depende de las ganas que tenga cada artista. Nosotros, si no hacemos cosas nuevas, no estaríamos aquí; lo hubiéramos dejado hace mucho tiempo. De hecho, los años más difíciles a los que te referías fueron aquellos en los que decidimos que seguíamos adelante, intentando que Fangoria fuera un grupo que de verdad existiera y no viviera solo de los éxitos del pasado, y podríamos no haberlo logrado, pero lo hicimos, nos salió bien. Para nosotros hay otra forma de hacer las cosas.

¿Les sorprende que en sus conciertos haya tanta gente joven?

Estoy acostumbrada a eso porque siempre nos ha pasado. Desde el minuto uno, cada vez que había un cambio generacional, que no es exactamente generacional, sino casi de hermanos mayores a los siguientes, seguía habiendo ese público. Supongo que estoy mal acostumbrada, pero en nuestro caso siempre ha sido así: en los 90 Fangoria ya tenía otro público que era más joven y ahora ya llevamos como Fangoria más de treinta años y, por lo tanto, ese público ya se ha renovado tres veces. Debería sorprenderme, a lo mejor, porque es verdad que tener ahora 20 años no es lo mismo que tenerlos en los 80 o en los 90, pues ahora sí ha habido una ruptura más radical entre generaciones y no deja de ser sorprendente seguir interesándole a un grupo de cada una de esas nuevas generaciones. Es que en los 90 esto ya era así: Ricky Martín, Chayanne, lo latino... Antes éramos un reducto raro para gente a la que le gustaban otras cosas y supongo que seguimos siendo así.

Siempre se habla del factor que explica el éxito. En su caso, ¿invierten tiempo en reflexionar sobre esto o no lo piensan?

Exacto. Es que ¿qué explicación le das? ¿Cuál es la fórmula? Seguramente hicimos todo lo que se supone que no deberíamos hacer según la industria. No somos un ejemplo de nada para nada porque a nosotros nos ha salido bien, pero se supone que hicimos exactamente lo contrario a lo que tiene que hacer la gente, así que no somos el mejor ejemplo para explicar esto.

Si pudiera dar marcha atrás, ¿volvería a hacer los mismo?

Probablemente habría hecho lo mismo porque tú eres tú y las cosas que te llevan a hacer lo que haces son tus propias decisiones. Tenemos la suerte de no tener que arrepentirnos de las decisiones de los demás, es decir, nunca hicimos lo que no queríamos hacer pensando que a lo mejor nos convenía: eso serían errores de los demás, así que no hay nada que cambiar.

¿Cómo vive la transformación que se está dando en el mundo de la música y de la industria?

Nosotros siempre estuvimos en la industria y al margen de la industria. Estamos en un sitio muy raro porque somos como los indies de la industria o los megavendedores de los indies. No sé cómo llamarlo. Nunca hemos enseñado un disco a una discográfica cuando lo vamos a grabar, ni ahora ni en Los Pegamoides. Les entregábamos el disco hecho, así que, partiendo de esa base, muchas veces no hemos tenido quizás las mejores relaciones, pero hace mucho tiempo ya que todo eso se ha relajado por nuestra parte. Trabajamos muy bien con quien estamos, que es la gente que fundó Dro en su momento y ahora está en Warner, y nos entendemos bien, pero con mucha libertad por parte de ellos y con mucho respeto por nuestra parte.